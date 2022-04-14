«سلامة الغذاء» تكشف حقيقة إصابة شيكولاتة Kinder ببكتريا السالمونيلا

عدم وجود أي إصابات حاليا مع استمرار مراقبة ومتابعة ما يتم استيراده

أعلنت هيئة سلامة الغذاء استلامها إخطاراً من الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء الرقابية بالدول المختلفة، بتفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية نتيجة لاستهلاك أحد أنواع منتجات شيكولاتة تحمل العلامة التجارية كيندر Kinder .

وأوضحت الهيئة أن الإخطار تضمن قائمة بأرقام التشغيلات المحتمل تلوثها والدول التي تم توزيع هذه المنتجات بها والتي لم يكن من بينها جمهورية مصر العربية.

هيئة سلامة الغذاء

وأضافت الهيئة أنها قامت بالإجراءات التالية:

1- مراجعة دخول التشغيلات التي تم التحذير بشأنها إلى موانئ الجمهورية وحصر كافة رسائل منتجات الشوكولاتة التي تم استيرادها من الشركة منشأ إيطاليا، بولندا، المانيا، والسوق الأوربية المشتركة، وتم التأكد من أن الرسائل الواردة قد بلغ عددها 227 رسالة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 لم تحتوى على أي من التشغيلات التي تم حصرها من قبل الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء الرقابية بالدول المختلفة المشار إليها.

2- قامت الهيئة بسحب موسع لعينات من الأسواق من تشغيلات أخرى لنفس المنتج وفحصها بالمعامل المعتمدة بوزارة الصحة بالرغم من عدم استيراد أياً من المنتجات المشتبهة وحرصاً من الهيئة على عدم السماح بتداول أي شبهة احتمال لمنتج قد يؤثر على صحة المستهلك.

جاءت جميع النتائج تؤكد سلبية هذه المنتجات للتلوث ببكتريا السالمونيلا، وعليه الهيئة لا تجد مانع من تداول منتج الشيوكلاتة الذي يحمل العلامة التجارية كيندر “Kinder” حالياً.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة فى مراقبة منتجات الشركة وزيادة نسب الفحص من منتجاتها المتدوالة فى الأسواق المحلية لرصد احتمالات وجود أي ملوثات تؤثر على سلامة المنتج واتخاذ الإجراءات وفقاً لطبيعة الحالة.