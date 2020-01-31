إجراءات وقائية بالموانيء ضد «كورونا» و«إنفلونزا الطيور»

في إطار الإجراءات الوقائية للحماية من فيروسى كورونا، وإنفلونزا الطيور أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خطابا يتضمن تعليمات للمفتشين العاملين بالموانيء والحجر البيطري .

و أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في خطابها : أنه نظرا لظهور مرض كورونا المستجد فى الصين وظهور حالات لمرض إنفلونزا الطيور في أوكرانيا ، وانطلاقا من دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ علي صحة المواطنين فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء ، يتم التنبيه علي مفتشي الهيئة القومية بالموانئ البحرية والجوية والبرية بالإجراءات التالية في شأن رسائل السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني غير المعاملة حراريا من اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها الواردة من الصين وأوكرانيا.

وأوضح الخطاب أن مسئوليات الحجر البيطري تتضمن مراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا أو فيروس إنفلونزا الطيور .

كما يتم سحب العينات فقط عن طريق ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتكويد العينات وإرسالها إلي معامل بحوث صحة الحيوان ويتم إخطار الحجر البيطري بنتائج الفحوص حيال ورودها .

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إعلان حالة الطوارئ لا يستدعي المبالغة في رد الفعل.

وتفشي فيروس كورونا الذي قتل 170 شخصًا في الصين، أصبح حالة طوارئ عالمية بعدما انتقل الفيروس إلى 18 دولة.