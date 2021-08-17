«سلامة الغذاء» تعد قوائم بأسماء المبيدات ونسب استخدامها فى الحاصلات الزراعية

انتهت هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، من إعداد القوائم الخاصة بأسماء المبيدات والنسب المصرح باستخدامها فى الحاصلات الزراعية المصرية سواء للسوق المحليّة أو للتصدير.

رئيس الهيئة لـ»المال»: سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.. ومهلة 6 شهور قبل التطبيق

وكشف منصور، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هذا الأمر يحدث لأول مرة، وسيتم نشر القرار الخاص به فى الجريدة الرسمية قريباً.

وأضاف منصور أن هناك مهلة تقارب 6 أشهر سيتم الإعلان عنها عقب نشر القرار فى الجريدة الرسمية كفترة انتقالية للمصدرين أو المتعاملين فى تداول الحاصلات الزراعية بالسوق المحلية قبل تطبيق القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء تراقب وتضع ضوابط على الغذاء المتداول فى مصر والمصدر أيضاً، قائلا: «لابد أن يُعرف أن مصر يطبق فيها النظام بدقة على الغذاء سواء المحلى أو التصديري».

ولفت إلى أنه يضاف إلى اشتراطات الهيئة على مراقبة الغذاء المتداول محليا، اشتراطات الجهة المستوردة فيما يتعلق بالصادرات.

وكان اجتماع مشترك قد عقد بين الشعبتين العامة للمستوردين والمصدرين مع مسئولى هيئة سلامة الغذاء نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر لـ«المال» بالغرف التجارية، إن تلك هى المرة الأولى التى يدرج فيها أسماء المبيدات المصرح بتداولها ونسبها فى الحاصلات الزراعية فى الجريدة الرسمية.