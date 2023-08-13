«سلامة الغذاء»: تصدير 355 صنفًا غذائيًا إلى 120 دولة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ27، عن الفترة من 5 – 11 أغسطس الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 6 منشآت غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 19 زيارة، وأصدرت الإدارة 363 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3522 رسالة بواقع 165000 طن، تنوعت مابين 355 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة إلى 120 دولة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 7000 طن، ثم البصل بإجمالي 6000 طن، وتمثل السودان أكبر الدول المستوردة من مصر ثم السعودية وليبيا.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط وميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة لكلا المينائين.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1565 رسالة بواقع 252000 طن، تم رفض 21 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 168 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 91 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، أندونيسيا وماليزيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 474 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 275 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 250 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 64 منتج و7 شركات، كما فحصت 865 منتج جديد، وأصدرت 24 شهادة بيع حر.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الجيزة، الغربية، الفيوم، وبني سويف.

وتم حضور اجتماع موسع مع بعض ممثلي أصحاب المزراع الكبرى ومراكز التجميع الألبان، بمشاركة ممثل عن مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب)، وممثل عن منظمة العمل الدولية، والمدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية وكذا عدد من أعضاء الغرفة وذلك بمقر اتحاد الصناعات الغذائية لمناقشة قائمة الفحص لموردي الألبان – مراكز تجميع الألبان، وتم الرد على جميع الاستفسارات.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 63 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، مرسى مطروح، ووصل إجمالي عدد الفنادق المستوفاة للاشتراطات إلى 36 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 5 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظتي الدقهلية والغربية، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة، واستوفت 13 وحدة للاشتراطات وجاري الإدراج بالقائمة البيضاء.