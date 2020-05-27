سلامة الغذاء تصدر قرارا بخصوص فحص السلع الغذائية بالموانئ (مستند)

أصدرت هيئة سلامة الغذاء قرار بخصوص فحص السلع الغذائية التي تشرف عليها بالمنافذ الجمركية والموانئ.

ونص القرار رقم 3 للهيئة باستمرار العمل بشهادات الفحص للشحنات المستوردة المقدمة من الشركات المرفق بياناتها للسلع الوادرة بقرار رقم 2 لسنة 2020 ، ويتم التنبيه على هذه الشركات بضرورة التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك فيما يخص السلع الغذائية والادوات الملامسة للغذاء قبل نهاية يونيه المقبل.

فحص 25% من رسائل السلع الغذائية تامة الصنع

كما نص القرار على أن يكتفي بفحص نسبة 25% أي معدل رسالة من كل خمس رسائل من السلع الغذائية تامة الصنع المرفقة لقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 2 لسنة 2020 والتي تم إجراء الفحص المسبق لها قبل الشحن بشرط مصاحبتها بشهادة فحص معتمدة من شركات الفحص والمطابقة المرفق بيانها.

وفي حالة مصاحبة الرسائل للسلع الواردة بقرار رقم 2 لسنة 2020 بشهادة فحص مسبق من شركات غير المرفق بيانها، يتم إجراء الفحص الكامل لتلك الرسائل.

وفي حال عدم مصاحبة الرسائل لشهادة فحص مسبق يتم إجراء الفحص الكامل لتلك الرسائل.

اجراء فحص كامل للسلع مالم تصطحب شهادة فحص مسبق

وفي حال عدم مصاحبة الرسائل لشهادة فحص مسبق يتم إجراء الفحص الكامل لتلك الرسائل مع التنبيه على الشركات المستوردة أه بحلول شهر نهاية يونيه المقبل سيتم رفض أي رسائل واردة من السلع المذكورة بالقرار رقم 1 لسنة 2020 في حال عدم مصاحبتها لشهادة فحص مسبق من شركات الفحص والمطابقة المسجلة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

فحص 25% من رسائل مستلزمات الانتاج

ونص القرار على أنه يكتفي بفحص نسبة 25% أي بمعدل رسالة من كل 5 رسائل من رسائل مستلزمات انتاج المصانع والواردة على بطاقات الاحتياجات للمصانع أو المستلزمات الصناعية الواردة على بطاقة الاستثمار للمصانع في حال وجود تلك المصانع على قائمة المصانع المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ” القائمة البيضاء “.

ونص القرار على شروط تطبيق على الشحنات المستوردة الواردة، بأن تكون الرسالة مطابقة ظاهريا من حيث البيانات وسلامة العبوات، كما تكون الشحنات الواردة مطابقة لشهادة الفحص من حيث أرقام المواصفات والأعداد والأصناف. صورة من قرار هيئة سلامة الغذاء الصادر اليوم

نشأة الهيئة طبقا للقانون 1 لسنة 2017

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

السلع الغذائية التي يشملها القرار 991 لسنة 2015

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.