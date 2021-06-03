«سلامة الغذاء» تصدر تعليمات بشأن إجراءات النقل والتخزين تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية (مستند)

ونصت التعليمات على أن يتم ذلك مع أخذ جميع التعهدات على المستورد

قررت هيئة سلامة الغذاء بأن يتم السير في إجراءات النقل والتخزين تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية خلال 48 ساعة على الأكثر لحين صدور نتائج الفحص المعملي، مع مراعاة الضوابط الخاصة بتبديد الرسائل، وذلك لجميع السلع المستوفية لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء.

وأشار هيئة سلامة الغذاء خلال منشور صدر مساء أمس الخميس، على أن تلك التعليمات تتم على جميع الرسائل فيما عدا الرسائل المرفوضة لسبب يؤثر على الصحة العامة، ولا يحول الرفض الظاهري أو استكمال المستندات من النقل والتخزين تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية، وبناء على طلب المستورد وتقديم السعة التخزينية وتعهدات التخزين.

ونصت التعليمات على أن يتم ذلك مع أخذ جميع التعهدات على المستورد باستكمال الإجراءات والمستندات في المدة القانونية التي تحددها الهيئة وقبل الإفراج النهائي.

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.