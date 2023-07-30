«سلامة الغذاء»: استيفاء 70 موقعًا لإنشاء مخازن التغذية المدرسية و3122 رسالة مصدرة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ25، عن الفترة من 22 – 28 يوليو الجاري، الذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 66 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري، وتم تسجيل 7 منشآت غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 19 زيارة، وأصدرت الإدارة 454 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 3122 رسالة بواقع 155000 طن، تنوعت مابين 450 صنفا من دقيق، خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة من 123 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، إيطاليا، والسعودية.

وكشف التقرير أن ميناء سفاجا ما زال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 470 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 395 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ 360 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1270 رسالة بواقع 307000 طن، تم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 152 صنفا من قمح، زيوت متنوعة، فول صويا، من 81 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، أمريكا وأندونيسيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول للأسبوع الرابع على التوالي في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 496 رسالة ، يليه ميناء بورسعيد بإجمالي 173 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 160 رسالة.

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 70 منتجا و7 شركات، كما فحصت 956 منتجا جديدا، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وفيما يخص الإدارة العامة لشؤون المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1228 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و168 عينة لأغذية معدة للتصدير، و172 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 52 عينة منتجات الأغذية الخاصة، كما تم دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 427 طلبا.

وفي إطار التعاون المستمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التطوير المؤسسي وتفعيل مفاهيم وأدوات التحول الرقمي في إدارة منظومة سلامة الغذاء، تم عقد ورشة عمل لمجموعة من العاملين بالهيئة تحت عنوان “الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي”، بحضور المهندسة/ غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

وتناولت ورشة العمل التي أدارها المستشار حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجي ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالوزارة، مفهوم الإبداع التكنولوجي ومقوماته وعوائده على الأفراد والمؤسسات، مع عرض أبرز الحالات التطبيقية لاستخدام الإبداع التكنولوجي في عملية التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية المختلفة، واستهدفت الورشة تعزيز الثقافة الرقمية وزيادة المستوى المهاري التقني لموظفي الهيئة.

وتستكمل غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة المرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، وتم القيام بـ 4 زيارات تفتيشية معلنة لمضارب الأرز، وتسجيل 3 مضارب أرز.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 70 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 22 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1424 فرعا لعدد 47 سلسلة تجارية.

وتم تسجيل 297 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 7 منشآت تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 95 معاينة لمحال عامة.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة داخل محافظة المنوفية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، بواقع 11 مأمورية لمخازن القطاع الخاص، و2 مأمورية للمواقع الجديدة لمخازن التغذية المدرسية، كما تم إعادة المرور والمعاينة لعدد 2 موقع من مواقع مخازن التغذية المدرسية وتم استيفاء موقعين ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 70 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القاهرة، الجيزة، الشرقية، مقسمة ما بين 10 زيارات معلنة و 3 زيارات غير معلنة.

كما تم حضور اجتماع اللجنة الفنية للألبان بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمناقشة أهم الملاحظات على تعديل مواصفة اللبن المعقم طويل العمر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 29 شكوى، وتم غلق 28 شكوى، وجاري فحص 1 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 15 منشأة بمحافظة الوادي الجديد للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 47 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 2 فندق لدى الهيئة واستوفى 1 فندق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد الفنادق المستوفاة للاشتراطات 34 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، أسيوط، الجيزة، الغربية، وسجلت 2 وحدة طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 70 حملة تفتيشية على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 31 ألف قطعة حلوى مدون عليها انتاج أغسطس 2023 وتم تحرير محضر غش تجاري، وتم ضبط 600 كيلو خل مغشوش، و620 كيلو جرام عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 300 كيلو جرام حلاوة طحينية تحتوي على مادة مضافة غير مصرح بها، وتم ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (لحوم، كبدة، عصائر، مشروبات غازية، منتجات ألبان) تقدر كميتها بـ 200 كيلو جرام، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

وتم تحرير عدد 30 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات نيابة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 67 محضرا وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية على أكثر من 115 منشأة غذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1131 كيلو منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (355 كيلو مستلزمات انتاج، 108 كيلو منتجات ألبان، 400 كيلو مصنعات لحوم، 71 كيلو مصنعات دجاج، 144 كيلو مخللات متنوعة، 40 كيلو حلويات، 13 كيلو رنجة)، وتم إعدام جميع تلك المضبوطات.

كما تم التحفظ على 50 كيلو منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 52 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 13 حملة تفتيشية على 91 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، مخبوزات، ألبان، بهارات، عصائر ، سناكس، مخللات) تجاوزت الـ 75 كيلوجراما.

وتم إعدام 480 عبوة منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر الخيرية، قها).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.