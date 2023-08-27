«سلامة الغذاء»: اجتماع موسع مع مسئولي «التغذية المدرسية» بالتعليم للوقوف على مستجدات العمل

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 29، وذلك عن الفترة من 19 – 25 أغسطس الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في اجتماع موسع بجمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة حسن الفندي، وبحضور كبير للشركات الغذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث استعرض ممثلو الإدارة العامة للرقابة على المصانع التحديثات التي طرأت على 3 قوائم فحص، تمثلت في فحص باستخدام قائمة فحص التسجيل “منشأة مسجلة”، وفحص باستخدام قائمة فحص التأهيل “منشأة مؤهلة”، وفحص باستخدام فحص الاعتماد “قائمة بيضاء”.

وشاركت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية في الاجتماع الثاني بمقر وزارة التربية والتعليم لمديري الإدارات التعليمية على مستوى المديريات التعليمية -مسئولي التغذية المدرسية- وأعضاء اللجنة الفنية للوقوف على مستجدات العمل بمنظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2023 – 2024.

ومن أنشطة إدارات الهيئة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 17 زيارة، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 331 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3591 رسالة بواقع 210000 طن بزيادة قدرها 50000 طن مقارنة بالأسبوع الماضي، تنوعت مابين 510 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 8000 طن، ثم البصل بإجمالي 7000 طن، فيما تصدرت المانجو قائمة الفواكه المصرية المصدرة بإجمالي 9000 طن، ثم الفراولة بـ 7000 طن، ثم الرمان بـ 5000 طن.

ومثلت السودان أكبر الدول المستوردة من مصر ثم إيطاليا والسعودية من واقع 126 دولة مستوردة.

ويظل ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 445 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية وميناء مطار القاهرة بإجمالي 420 رسالة لكلا المينائين.

فيما انخفضت عدد الرسائل الغذائية الواردة لهذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي حيث بلغت 1190 رسالة بواقع 180000 طن في مقابل 1616 رسالة بواقع 193000 طن، وتم رفض 16 رسالة منها.

وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 183 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 77 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، تركيا والصين.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 295 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 250 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 210 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 75 منتج و2 شركة و 1 مصنع، كما فحصت 898 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.

وفيما يخص الإدارة العامة للمعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1535 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و174 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 62 عينة منتجات الأغذية الخاصة، كما تم دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 357 طلب.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 19 زيارة معلنة لمضارب الأرز في محافظات الإسكندرية، الفيوم، كفر الشيخ ودمياط، وسجلت 2 مضرب أرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 70 شكوى، وتم غلق 50 شكوى، وجاري فحص 20 شكوى.