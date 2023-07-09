«سلامة الغذاء»: اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المطاعم بالساحل الشمالي عقب تلقي إشعارات بحالات تسمم

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 22، وذلك عن الفترة من 24 يونيو الماضي 7 يوليو الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة على النحو التالي:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 34 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 منشأة غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، وجاري إدراج 4 منشآت بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 22 زيارة، وسجل 2 مورد لدى الهيئة، كما أصدرت الإدارة 694 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

واستمر فريق عمل مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل المواني المختلفة بإتمام إجراءات فحص الرسائل الغذائية المُصدرة والواردة إلى مصر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة، إذ بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 3663 رسالة بواقع 195000 طن، تنوعت مابين 502 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة من 134 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، السعودية وبريطانيا.

وكشف التقرير أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 545 رسالة ، يليه ميناء دمياط بإجمالي 511 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 500 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1041 رسالة بواقع 403350 طن، تم رفض 3 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 163 صنف من قمح، فول صويا ، زيوت متنوعة، فول – بقوليات من 83 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، استراليا وأندونيسيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 370 رسالة ، يليه ميناء دمياط بإجمالي 215 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 125 رسالة.

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 85 منتج و9 شركات ، كما فحصت 412 منتج جديد، وأصدرت 20 شهادة بيع حر لعدد 5 دول.

واستأنفت غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، المرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما تم تسجيل عدد 1 مضرب أرز.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 49 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وقد تم سحب عدد من عينات الأغذية من بعض السلاسل التجارية خلال عيد الأضحى للتأكد من مطابقتها للاشتراطات واللوائح الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 21 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1348 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 428 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 11 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 70 معاينة لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، بواقع 22 مأمورية منهم لمخازن القطاع الخاص ، وعدد 1 مأمورية لمخازن تغذية مدرسية.

وتم معاينة 8 مواقع جديدة لإنشاء مخازن التغذية المدرسية بمحافظة كفر الشيخ ، كما تم استيفاء 1 موقع ليصل إجمالي عدد المواقع المستوفاة إلى 64 موقعًا.

وشاركت الإدارة يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري في اجتماع عقدته شركة سيلو فودز للوقوف على متطلبات إنشاء عدد 94 مخزن لصالح منظومة التغذية المدرسية طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحديد مساحات قطع الأراضي التي تم تخصيصها من قبل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ18 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة،الفيوم ، المنوفية، الغربية، الجيزة ، الإسكندرية ، المنيا ، الشرقية ، الاسماعيلية ، مقسمة ما بين 14 زيارة معلنة و 4 زيارات غير معلنة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 50 شكوى، وتم غلق 46 شكوى، وجاري فحص 4 شكاوى.

وخلال أيام عيد الأضحى المبارك تلقت إدراة الشكاوى بالهيئة إشعارًا بحالات تسمم عدد من الأشخاص في نطاق الساحل الشمالي، وفور تلقي الإشعار تم تشكيل لجان فنية من إدارة الشكاوى وإدارة المنشآت السياحية، وتم شن حملة على عدد 8 مطاعم بمختلف قرى الساحل الشمالي، وتبين أن هناك عدم توافر اشتراطات هيئة سلامة الغذاء في بعض المطاعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية بــ 63 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 15 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، البحر الأحمر ، الإسكندرية والجيزة، وسجلت 3 وحدات طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وخلال فترة عيد الأضحى المبارك وجه الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – فروع الهيئة بتكثيف الحملات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، وأسفرت حملات الفروع عن الآتي:

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية خلال فترة عيد الأضحى المبارك بتنفيذ 115 حملة تفتيشية على 420 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1000 عبوة عصير، مطبوع عليها أكثر من علامة تجارية وتم تحرير محضر غش تجاري.

كما تم ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (لحوم ، ألبان، أسماك) تقدر كميتها بحوالي نصف طن، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة ،كما تم تحرير عدد (75) إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 264 محضر وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالإشتراك في حملات مكبرة مع ديوان عام المحافظة، ومديرية التموين ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت المختلفة بنطاق المحافظة.

وتم تنفيذ 125 حملة على عدد من مراكز محافظة الدقهلية (مركز المنصورة، مركز ميت غمر، مركز بلقاس، مركز المنزلة، مركز جمصة، مركز ميت سلسبيل، مركز السنبلاوين)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام أكثر من 1593 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 902 كيلو منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 92 محضرًا.