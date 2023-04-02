سلامة الغذاء: إدراج 4 مصانع مكملات للقائمة البيضاء وتصدير 3000 رسالة غذائية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي التاسع، عن الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضي، الذي تضمن العديد من الأنشطة لمختلف الإدارات والذي قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بـ 78 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، فيما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 8 مصانع.

وفيما يخص الإدارة العامة للأغذية الخاصة فقد قامت الإدارة بتسجيل عدد 86 منتج مكمل غذائي خلال الأسبوع الماضي، وتم تحديث القائمة البيضاء وإدراج عدد 4 مصانع مكملات غذائية عن شهر مارس، ليصبح عدد المصانع المدرجة بالقائمة البيضاء 21 مصنعًا مستوفي لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء حتى الآن.

وبالنسبة للإدارة العامة للمجازر، فقد قامت الإدارة بعدد 9 زيارات فحص بواقع 8 زيارات لمجازر دواجن وزيارة لمجزر لحوم، كما قام فريق التفتيش بالإدارة بضبط دواجن وأجزاء دواجن مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ صلاحية، وقام الفريق بالتحفظ على الكميات المضبوطة وسحب العينات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة.

وقامت إدارة المجازر بحضور لقاء مع وفد من وزارة الزراعة الروسية بدعوة من جهاز التمثيل التجاري المصري وذلك في إطار تعزيز التبادل التجاري وتوقيع بروتوكول مشترك بين الجانبين، وتم عرض الاشتراطات المصرية الملزمة لاستيراد المنتجات الغذائية الروسية ذات الأصل الحيواني إلى مصر، كذلك فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى روسيا.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية فقد تم تحديث القائمة البيضاء لمنشآت تداول الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، وإدراج عدد 8 مصانع أسماك جديدة، وعدد 2 مركب / سفن صيد أسماك.

كما قامت الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة على الصادرات بالهيئة وذلك في إطار إحكام أعمال الرقابة على صادرات الأسماك ومنتجاتها، وتم إصدار منشور رقابي رقم 1 لسنة 2023 لإخطار كافة مندوبي الشركات / المصانع بضرورة التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء للرقابة وإحكام عمليات التصدير، وتم تعميم المنشور على كافة الفروع والموانئ لاتخاذ اللازم.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 58 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 15 فرعًا ، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1227 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

كما قامت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية بتحرير محضر ضد إحدى السلاسل التجارية، والكائنة بمحافظة الدقهلية، وذلك لعدم تعاونها في إتمام عملية فحص المنشأة وإعاقة مأمور الضبط القضائي من أداء عمله الرقابي، وتم عمل محضر للعرض على النيابة المختصة للنظر والتصرف.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد تم عمل 1 زيارة تفتيش معلنة لمواقع تخزين القمح، و 7 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز ، بالإضافة إلى تسجيل 4 مضارب أرز .

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 11 مأمورية فحص على وحدات الطعام، وتسجيل عدد 3 وحدات طعام متنقلة.

وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 4025 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية ، بالإضافة إلى تسجيل عدد 1824 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن، كما تم عمل عدد 22 معاينة خلال الأسبوع الماضي ليصبح العدد الإجمالي للمعاينات 379 معاينة من بداية العام.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 51 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات بواقع 1 زيارة للفنادق، 50 زيارة للمطاعم، فيما بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 4 مطاعم، وعدد 2 فندق.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد 41 زيارة، بواقع 24 زيارة فحص و 17 زيارة تفتيشية ، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 1 محطة تعبئة، كما استوفت 2 منشأة ( 1 مورد –1 مراكز تعبئة ) لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء .

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3000 رسالة بإجمالي 165000 طن.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1300 رسالة بإجمالي 290300 طن، تم رفض 20 رسالة منها.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 12 مأمورية رقابية للمخازن ، وتم تسجيل عدد 3 مخازن هذا اللأسبوع ، وتم استيفاء عدد 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 208 مخزن.

وتم تكليف فرع الهيئة بمحافظة دمياط بحصر المنشآت التخزينية الواقعة بنطاق المحافظة، وتم حصر عدد 9 مخازن وثلاجات وجاري تسجيلهم بالهيئة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات ، وتم استيفاء عدد 2 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 35 محلب حتى الآن.

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد قام فريق إدارة الشكاوى بشن حملات على عدد 542 منشأة بجميع محافظات الجمهورية تقوم ببيع ياميش رمضان للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة، كما تم شن حملات على عدد 45 منشأة تقوم ببيع كنافة وقطايف وتم سحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها.

وفيما يخص الإدارة العامة لشؤون المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1898 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و467 عينة لأغذية معدة للتصدير ، و 100 عينة أغذية محلية، بالإضافة إلى 105 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

وبالنسبة لأنشطة فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء على نطاق مختلف المحافظات، قام فريق عمل فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بضبط ٥٨ ألف عبوة عصير تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح بها، وضبط ٥١ كيلو جبنة موزاريلا منتهية الصلاحية، و٧٥ طبق كبدة و١٤ طبق لحم مفروم به تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما قام فريق محافظة الغربية بضبط ٣ طن خل مجهول المصدر، و250 كيلو جبن مطبوخ يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

كما تم التفتيش وفحص أغذية سجون كفر الزيات وقسم أول وقسم ثان طنطا.