سلالة كورونا الهندية تصل إلى المغرب والجزائر

رصدت كل من المغرب والجزائر حالات إصابة بفيروس من سلالة كورونا الهندية ، ما يشير إلى وصول السلالة الخطيرة لشمال إفريقيا.

وذكر معهد باستور الحكومي للأبحاث في الجزائر اليوم الإثنين أن البلاد رصدت أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

وقال المعهد في بيان إن 6 حالات من السلالة الهندية تأكدت في ولاية تيبازة الساحلية التي تبعد 70 كيلومترا تقريبا إلى الغرب من العاصمة الجزائر.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أن المملكة رصدت أول حالتي إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة الهندية وأن المخالطين للحالتين عُزلوا لتجنب انتشار العدوى.

وقال البيان “تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة”.

وأشار البيان إلى أن السلطات رصدت الحالتين في مدينة الدار البيضاء.

وحظر المغرب الرحلات الجوية مع أغلب الدول وأبقى على حظر تجول ليلي لمكافحة انتشار المرض.

وسجل حتى الآن 511912 حالة إصابة بكوفيد-19 و9032 وفاة.

وحملة التطعيم في المغرب أسرع من الدول الأخرى في المنطقة إذ أعطت اللقاح حتى الآن لخمسة ملايين ومئة ألف.

ووصلت السلالة الهندية (بي.1.617) إلى 17 دولة على الأقل من بريطانيا وإيران وحتى سويسرا مما أثار مخاوف عالمية ودفع العديد من الدول لإغلاق حدودها أمام القادمين من الهند.