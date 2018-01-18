سلاسل تشيز كيك كافيه الكندية تخترق السوق المصرية

عبر عقد فرانشايز لصالح شركة MITكتب – شريف عمر:تستعد سلسلة مطاعم وكافيهات «تشيز كيك كافيه» الكندية لاختراق السوق المصرية، بعد توقيعها اتفاقية فرنشايز – حق امتياز تجارى- مع شركة MIT المملوكة لرجل الأعمال المصرى الكويتى محمد منيسى، والذى كان يتولى فى السابق منصب العضو المنت

عبر عقد فرانشايز لصالح شركة MIT





كتب – شريف عمر:

تستعد سلسلة مطاعم وكافيهات «تشيز كيك كافيه» الكندية لاختراق السوق المصرية، بعد توقيعها اتفاقية فرنشايز – حق امتياز تجارى- مع شركة MIT المملوكة لرجل الأعمال المصرى الكويتى محمد منيسى، والذى كان يتولى فى السابق منصب العضو المنتدب لشركة تروبيكانا، التى تمثل ذراع مجموعة عامر جروب بنشاط المطاعم.

ويتولى مكتب البديوى وشركاه للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى لشركة MIT فى اختراق السوق المصرية، وعدد من الأسواق الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال محمد البديوى، الشريك المؤسس لمكتب البديوى القانونى، إنه تم توقيع عقود الفرانشايز بين الشركتين فى سبتمبر الماضى، ومن المخطط افتتاح أول فرعين فى مصر خلال العام الحالى، بجانب فرع آخر فى الكويت.

وأضاف البديوى فى تصريحات لـ«المال»: ما زلنا ندرس العديد من الأماكن فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالى لافتتاح الفروع، والتكلفة الاستثمارية للفرع المكون من كافيه ومطعم تقارب 10 ملايين جنيه.

يشار إلى أن «تشيز كيك كافيه» هى مجموعة مطاعم تقدم منتجات الكيك المختلفة والمرتبطة بالجبن، والبيتزا والحلويات، بجانب المشروبات، وتتخذ من ولاية ألبرتا الكندية مقراً رئيسياً، وتأسست منذ 25 عاماً على يد الشيف الكندى مايكل دوغراى، ومؤخراً لجات للتوسع فى الأسواق العالمية.

أما شركة mit فقد تم تأسيسها مؤخرا فى الكويت من جانب رجل الأعمال محمد المنيسى بعد تركه لمنصب العضو المنتدب لشركة تروبيكانا ،التى تدير سلاسل مطاعم تشيلز، وأوشن باسكت، وحلقة السمك، وستوديو مصر.

ولفت البديوى إلى أن الشركة الكندية مهتمة باختراق السوق المصرية فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية، وتزايد الطلب على تلك النوعية من المنتجات، خاصة فى مناطق التجمعات السكانية الجديدة، كما تحاول الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمنيسى فى مجال المطاعم والكافيهات.

وأكد تركيز المكتب حالياً على عقود الفرانشايز لصالح الشركات العالمية المهتمة باختراق أسواق الشرق الأوسط، وخاصة الكيانات العاملة بمجالات التعليم والترفيه والمأكولات والضيافة، فيما يشهد قطاع المطاعم والكافيهات نشاطاً ملحوظاً خاصة من شباب رجال الأعمال.

وحق الامتياز التجارى «الفرانشايز» هو عقد بين طرفين، يقوم بمقتضاه أحد طرفيه «مانح حق الامتياز» بمنح الطرف الآخر الموافقة على استخدام العلامات التجارية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التى ينتجها، فى منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة.