سلاح الجو الأوكراني: روسيا تشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة

شنت روسيا سلسلة من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا مساء أمس ‬السبت باستخدام 70 سلاحا للهجوم الجوي بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع، حسبما ورد في بيان صادر عن سلاح الجو الأوكراني.

وأضاف سلاح الجو عبر تيليجرام أن الدفاع الجوي الأوكراني دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز وكل الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا خلال ليل السبت والتي بلغ عددها 27.

وقال “إجمالا، في عدة موجات من الهجمات، من مساء الخامس من أغسطس حتى صباح السادس من أغسطس 2023، استخدم العدو 70 وسيلة من أسلحة الهجوم الجوي”.

وأضاف أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ كينجال فرط صوتية دون تقديم المزيد من المعلومات بشأنها.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل بشأن التقرير. كما لم تصدر روسيا تعليقا بعد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي ضرر من الهجوم الذي وقع خلال الليل أو ما حدث لصواريخ كروز العشرة التي لم يتم إسقاطها.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات لهيئة البث العامة الأوكرانية، إن أحد الأهداف الرئيسية للهجوم الروسي كانت منطقة خميلنيتسكي.