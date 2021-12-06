اتصالات وتكنولوجيا

سلاح التلميذ يطلق خدمة الكتب الصوتية للسلاسل الروائية

شرف: خطة لطرح ألعاب تعليمية فى مادة الرياضيات
المال - خاص 9:11 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21 9:11 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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كشفت نورهان شرف مديرة التسويق الإلكترونى لدى مطبوعات سلاح التلميذ عن طرح خدمة جديدة تقدمها المؤسسة العربية الحديثة التابعة لها مطبوعة سلاح التلميذ وهى الكتب الصوتية Audio books او الروايات الصوتية للعديد من السلاسل الروائية الصادرة عن المؤسسة، ومنها ما وراء الطبيعة ورجل المستحيل.

شرف: خطة لطرح ألعاب تعليمية فى مادة الرياضيات

وأوضحت شرف لـ «المال» أن مطبوعة سلاح التلميذ ستقوم بإصدار ألعاب تعليمية تم التنويه عنها فى الدورة الأخيرة من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2021 مشيرة إلى أن تلك الألعاب سواء الرقمية منها أو الورقية تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال فى مادة الرياضيات من خلال حل معادلات حسابية داخل اللعبة.

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وأكدت أن الخطة المستقبلية لمطبوعات سلاح التلميذ خلال العام المقبل تتضمن أيضا طرح تطبيق على أجهزة هواتف ذكية تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمى ومستجدات تكنولوجيا التعليم فى الفترة الأخيرة مثل التعليم عن بعد، مشيراً إلى أن التطبيق يشتمل على مزايا قيمة مضافة تخدم جميع الأطراف المشاركة فى العملية التعليمية بداية من الأساتذة والطلاب وحتى أولياء الأمور.

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وتابعت أن سلاح التلميذ يعكف خلال الفترة الراهنة على مرحلة دعم العديد من المدارس المصرية بمحتويات تعليمية تفاعلية يتم دمجها مع النظام التعليمى الخاص بكل مدرسة.

وأعلنت عن توقيع عقود شراكة بين المطبوعة ومدارس خاصة منها مدرسة بورسعيد ومدرسة فيكتوريا ومدرسة يوتوبيا، كما تستعد أيضا لتوقيع مبادرة بين المطبوعة ووزارة التربية والتعليم يتم تطبيقها فى عدة مدارس حكومية.

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بقلم المال - خاص

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