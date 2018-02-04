سك العملة تشارك بكنوز مصر الفرعونية في معرض الكتاب

المال - خاصتشارك مصلحة سك العملة المصرية، بالدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمجموعة من الميداليات التاريخية التي تم تصنيعها تحت "اسم كنوز مصر الفرعونية"، وتشمل 12 ميدالية تذكارية مصنوعة من الفضة الخالصة وتحمل أهم رموز الدولة الفرعونية القديمة.وذكر بيان وزارة المالية، اليوم الأحد، بمن



المال – خاص

تشارك مصلحة سك العملة المصرية، بالدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمجموعة من الميداليات التاريخية التي تم تصنيعها تحت “اسم كنوز مصر الفرعونية”، وتشمل 12 ميدالية تذكارية مصنوعة من الفضة الخالصة وتحمل أهم رموز الدولة الفرعونية القديمة.

وذكر بيان وزارة المالية، اليوم الأحد، بمناسبة الاشتراك في المعرض، أن هذه المجموعة من الميداليات تأتي ضمن خطة لإصدار مجموعات تاريخية تحت اسم “كنوز مصر الفرعونية” لتعريف الجيل الجديد، وأيضا هواة جمع الميداليات والعملات التذكارية بالخارج بحضارة مصر على مر العصور لبناء وعي لدى شباب مصر بإرث المصريين، وما قدموه طوال التاريخ البشري من حضارة راقية تحتفي بالجمال والوسطية وتعاليم الأديان السمحة الداعية للمحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.

وعن الميداليات المعروضة للبيع للجمهور -على هامش معرض الكتاب- أشارت وزارة المالية، إلى أن الميداليات تحمل كل منها على أحد وجهيها أحد رموز الدولة الفرعونية القديمة، وعلى الوجه الآخر اسم هذا الرمز مكتوب بثلاث لغات هي “العربية والفرعونية والإنجليزية”، ويتوسطها شعار مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

وأوضحت المصلحة، أن وزير المالية عمرو الجارحي، اعتمد خطة عمل المصلحة المستقبلية التي أعدها المهندس عبد الرءوف الأحمدي، رئيس سك العملة، والتي تستهدف تقديم منتج ينافس منتجات أشهر دور سك العملة في العالم ليكون المنتج المصري مناسبا للتصدير لهواة جمع العملات فى جميع أنحاء العالم.

وأكدت أنه تماشيًا مع هذا الهدف حرص رئيس المصلحة على الإعداد الجيد لطرح وإنتاج هذه المجموعة، حيث تم الاستعانة بنخبة من العاملين بسك العملة، وتم إعداد كتالوج خاص باللغتين العربية والإنجليزية لكل مجموعة من هذه الميداليات التذكارية، ويحتوى على شرح لجميع الميداليات ونبذة عن الشخصية أو الأثر الذي تحمل اسمه وصورته، ورقم عرضه فى المتحف المصرى.

وأضافت أن المصلحة حرصت أيضا على تضمين الكتالوج معلومات دقيقة ووافية عن هذه الكنوز المصرية، ولذا تم توقيع برتوكول تعاون بين مصلحة سك العملة وكلية الآثار جامعة القاهرة لمراجعة أكبر أساتذة الآثار فى مصر لجميع البيانات والمعلومات بكل الكتالوجات وقبل طباعتها.

وأشارت إلى أن هذا الحرص وراء مجموعة كنوز مصر ومراعاتها الدقة التاريخية فى كل التفاصيل؛ بداية من تصميم الميداليات والكتالوج والعلبة الخاصة بحفظهما والمصنعة من أجود أنواع الخشب كما حفر عليها نقش فرعونى بأسماء الرموز التاريخية الموضوعة على الميداليات تتوسطها عين حورس لحماية هذا الكنز الفني.

وذكر البيان أن “سك العملة” تخطط لإنتاج مجموعات تاريخية أخرى مازالت بمرحلة الإعداد، من أهمها مجموعة ميداليات تذكارية تخلد مسار رحلة المسيح في مصر؛ حيث تتوقع إقبالا كبيرا علي اقتنائها خاصة بعد اعتماد الفاتيكان لمسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، إلى جانب مجموعة أخرى تحتفي بالقدس العربية، وثالثة عن أهم الأثار ومجموعة بورتريهات للشخصيات التى حكمت مصر من أسرة محمد علي.