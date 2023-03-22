سكيوليتر الكورية للبرمجيات توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية

أعلنت شركة سكيوليتر(SecuLetter) الكورية للبرمجيات اليوم الأربعاء أنها وقعت كأول شركة كورية في مجال الأمن السيبراني، مع وزارة الاستثمار السعودية على مذكرة تفاهم في ملتقى بيبان 2023، أكبر مؤتمر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في السعودية، بحسب وكالة يونهاب.

وذكرت سكيوليتر أنها ستسعى لغزو الأسواق في الشرق الأوسط من خلال تلقي المعلومات والاستشارات اللازمة من وزارة الاستثمار السعودية لتوسيع أعمالها في السعودية والتعاون الوثيق مع الوزارة.

وقد شاركت سكيوليتر في ملتقى بيبان 2023 من خلال اختيارها كإحدى من 10 شركات مشاركة في الملتقى مع وزارة الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم والشركات الناشئة الكورية الجنوبية، وقررت الشركة تقديم خدمة سكيوليتر لأمان البريد الإلكتروني إلى عملاء سعوديين يستخدمون خدمة البريد لإلكتروني المحلية اعتبار من مايو.

وأفادت الشركة بأنها ستواصل التعاون في المشاريع مع الشركة السعودية لتقنية التكنولوجيات التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة لتوفير خدمات وحلول رقمية وسيبرانية مبتكرة، وشركة تحكم التقنية وغيرها.

وأضافت أنها ستسعى لتوسيع الشراكة مع شركات محلية خلال النصف الأول من هذا العام للحصول على مزيد من الفرص في المشاريع المحلية، وستسرع في توسيع أعمالها.

وأكدت على أنه من المفيد أن تعرف العالم على تكنولوجيا أمن المعلومات المميزة لكوريا الجنوبية، كشركة كورية وحيدة في مجال الأمن السيبراني شاركت في الملتقى، وتخطط لتوسيع أعمالها إلى السوق الأمريكية بناء على هذا الإنجاز في السعودية.