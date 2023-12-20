«سكون» للملكية العقارية المشتركة تتجه للتوسع في دبي

أعلنت شركة سكون عن إطلاق خدمة ملكية الوحدات السكنية في دبي لتمثل سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحرص الشركة على إعادة تعريف تجربة ملكية العقارات من خلال تقديم نهجاً مبتكراً يذلل حواجز التكلفة، ويوفر للمستخدمين طريقة سلسة وخالية من المتاعب لامتلاك أجزاء من العقارات الفاخرة.

وتأتي تلك الخطوة انعكاساً للاستراتيجية التي تهدف اليها شركة سكون، والتي ترتكز على بذل جميع المساعي لتوفير منصة رئيسية لعرض العديد من الوحدات السكنية مما يضمن تقديم تجربة ملكية أكثر مرونة للمستخدمين، بالإضافة إلى أن تلك الخدمة تمنح المستخدمون خيارات أكثر تنوعاً من خلال محفظة العقارات الخاصة بشركة سكون.

توفير فرص تملك الوحدات السكنية في دبي

على صعيد آخر، فإن تلك الخدمة المقدمة من شركة سكون، تشمل إدارة العقارات من أجل مساعدة الملاك في تيسير الشؤون الخاصة بخدمات الصيانة والخدمات العامة، وذلك على مستوى كافة الاوجه التي تستثمر فيها الشركة.

حيث قامت الشركة بالتوسع في العديد من المناطق السياحية في مصر من بينها الجونة والساحل الشمالي، وذلك سعياً تلبية لمتطلبات العملاء المتزايدة.

تجربة قائمة فى مصر

وفي هذا السياق قال محمد الخطيب، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ شركة سكون العقارية ” سعداء بالتوسع في دبي، حيث تتماشى تلك الخطوة مع رؤية سكون لإدخال نموذجنا المبتكر وإعادة تشكيل قطاع العقارات في المنطقة من خلال توفير التكنولوجيا في مدينة دبي النابضة بالحياة”.

سوق واعدة

جدير بالذكر أن سوق العقارات في دبي شهد نموًا كبيرًا في عمليات الشراء في عام 2023، بزيادة قدرها 40٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، حيث تمت معظم عمليات الشراء من قبل الأجانب والمستثمرين الأجانب. كما استضافت المدينة أكثر من 14 مليون زائر في عام 2022، مما يؤكد أنها واحدة من أهم وجهات العطلات في العالم.