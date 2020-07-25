سكور للتأمين : نمو طفيف بالنصف الأول وصعوبات بالإعادة العام المقبل بسبب تعويضات كورونا

نمو طفيف بدعم من ارتفاع اسعار تجديدات الاعادة بالنصف الاول

كشفت شركة سكور scor العالمية عن نمو إجمالي أقساط التأمين وإعادة التأمين من 708 مليون يورو إلى 717 مليون يورو بالنصف الاول من العام الحالى بنسبة 1.3٪ حيث استغلت الشركة استمرار الركود في السوق.

وأشارت سكور SCOR العالمية للتأمين وإعادة التأمين فى تقريرها المالى للنصف الأول إلى أن الجزء الخاص بإعادة التأمين فى الشركة تحسن بسبب ما وصفته بـــ”زخم نمو الأسعار القوي” ، مسجلة ارتفاعًا عامًا في الأسعار بنسبة 8.2٪ عبر تجديدات الاكتتاب مع تحقيق التحسينات السعرية عبر المناطق الجغرافية وفروع تأمين الأعمال.

مؤشرات التأمين والإعادة تتحسن

وفقًا لـ SCOR ” سكور “للتأمين والإعادة ان المؤشرات الاولية تعكس بداية سوق صعبة في إعادة التأمين بموجب الاتفاقيات المتوقع أبرامها وهو اتجاه تتوقع الشركة استمراره في موسم تجديد يناير 2021، حيث يعمل COVID-19 كمحرك رئيسي.

وكشف SCOR العالمية للتأمين واعادة التأمين انها سجلت نسبة 13 ٪ في سجل التجديد لأعمال الكوارث العالمية ؛ وكذا نمو بنسبة 12٪ لأعمال الكوارث في الولايات المتحدة ؛ و نمو بنسبة 14٪ في سجل التجديد في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ؛ ونمو بنسبة 30٪ في أستراليا ؛ بينما بقيت أعمال أمريكا اللاتينية ثابتة.

وعلقت SCOR Global سكور أن ديناميكيات سوق التأمين والإعادة تتحسن بالولايات المتحدة الأمريكية مع زيادة معدل الشروط والأحكام .

و حافظت SCOR Global P&C على نهج فنى سليم، حيث نمت على القطاعات المدفوعة باتفاقية تعويضات الكوارق الطبيعية حيث تجاوزت المعدلات الزيادات في تكلفة الخسارة وخفضت المعاهدات مع التحسين غير الكافي للربحية “.

يسلط معيد التأمين أيضًا الضوء على نتيجة تجديد قوية في كتابه في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، “مع نمو يعكس مزيجًا من زيادة الأسعار ، والأسهم الإضافية في برامج التجديد ، والأعمال التجارية الجديدة البارزة”.

التجديدات الناجحة تضمن نمو قوى

في أمريكا اللاتينية ، تقول SCOR أن التجديدات كانت ثابتة بشكل عام بينما تحسنت الأسعار على العقود والمناطق الجغرافية التي تحتاج إلى سعة كبيرة. في أستراليا ،

ورأت SCOR أن التجديدات الناجحة تضمن نموًا قويًا ، وزيادة في أسعار الكارثة ، بالإضافة إلى أعمال جديدة غير القطرة.

وأوضحت سكور كمعيد تأمين تاثر تقديرات الأقساط المتجددة عمومًا بشكل مباشر بأزمة Covid-19 الحالية ، خاصة المعاهدات النسبية حول مجالات الأعمال ذات الصلة بالنشاط مثل Credit & Surety و Motor”.

وتشكل تعليقات التجديد جزءًا من عرض نتائج الربع الثاني لعام 2020 لشركة إعادة التأمين ، حيث سجلت SCOR خسارة صافية قدرها 136 مليون يورو حيث بلغت التكلفة التقديرية لوباء COVID-19 المحتجزة في الربع الثاني 456 مليون يورو.