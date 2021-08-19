سكور للتأمين تقدر خسائرها من كورونا بقيمة 377 مليون يورو خلال النصف الأول

تبلغ حقوق ملكية مساهمي مجموعة سكور للتأمين 6.3 مليار يورو يورو كما في 30 يونيو 2021 ، بعد دفع توزيعات أرباح قدرها 335 مليون يورو تم توزيعها في 6 يوليو 2021.

سجلت مجموعة سكور للتأمين وإعادة التأمين نموًا قويًا مع ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة 9.1٪ خلال النصف الأول من عام 2021 ، كما حققت المجموعة أرباح قوية مع صافي دخل قدره 380 مليون يورو وبلغت نسبة الملاءة المالية 245٪ ، مما يدل على قدرتها على خلق قيمة ومرونة، وأوضحت المجموعة أنه لا يزال الأداء الأساسي للأعمال قوياً ، مما يعكس عمليات تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لشركات التأمين المتعاقدة معها ناجحة وخاصة فى نشاط تأمينات الحياة والممتلكات في عامي 2020 و 2021 ، على خلفية بيئة سوق التأمين المنضبطة فى نشاط إعادة التأمين ، مع آفاق نمو جذابة.

خسائر المجموعة بسبب كورونا

في النصف الأول من عام 2021 ، تستمر إدارة عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بشكل استباقي، وكشفت مجموعة سكور للتأمين أنه يبلغ تأثير وباء كورونا على نشاط تأمينات الحياة بها 268 مليون يورو ، منها 222 مليون يورو تأتي من محفظة الوفيات الأمريكية، وفى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالمجموعة بلغ تأثير الوباء 109 مليون يورو في النصف الأول من عام 2021 ، ناجمًا بشكل أساسي عن خطر مقاطعة تأمين العقارات.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة البالغ 8.4 مليار يورو يورو في النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو9.1٪ بأسعار الصرف الثابتة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 (زيادة بنسبة 3.0٪ بأسعار الصرف الحالية).

وارتفعت أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات بالمجموعة بنسبة 14.3% خلال النصف الأول من عام 2021، فيما ارتفعت أقساط تأمينات الحياة بالمجموعة بنسبة 5.2% خلال النصف الأول من العام الحالى 2021.

مؤشرات سكور للتأمين

بلغ صافي دخل مجموعة سكور للتأمين 380 مليون يورو في النصف الأول من عام 2021، ويبلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 12.2٪ ، بزيادة 1،177 نقطة أساس عن المعدل الخالي من المخاطر ، وحققت المجموعة تدفقات نقدية تشغيلية عالية بقيمة 531 مليون يورو في النصف الأول من عام 2021. وسيولة المجموعة الإجمالية قوية للغاية ، حيث بلغت 3.5 مليار يورو في 30 يونيو 2021.

تبلغ حقوق ملكية مساهمي المجموعة 6.3 مليار يورو يورو كما في 30 يونيو 2021 ، بعد دفع توزيعات أرباح قدرها 335 مليون يورو تم توزيعها في 6 يوليو 2021. ينتج عن هذا القيمة الدفترية للسهم الواحد 33.96 يورو ، مقارنة بـ 33.01 يورو في 31 ديسمبر 2020.

تبلغ نسبة الملاءة التقديرية لمجموعة سكور للتأمين 245٪ في 30 يونيو 2021 وقد كانت نسبة الملاءة المالية القوية هذه ، أعلى من معدل الملاءة الأمثل البالغ 185٪ – 220٪ كما هو محدد في الخطة الإستراتيجية “قفزة الكم” ، مدفوعة بنسبة + 27٪ نقطة إيجابية اعتبارًا من 1 يناير 2021 بسبب اتفاقية إعادة التأمين مع شركة Covéa.