«سكور للتأمين» تحقق 4 مليارات يورو أقساطًا خلال الربع الأول من العام الجارى (جراف)

تأثرت النتائج المالية لشركة سكور للتأمين في الربع الأول من العام الجاري، بتداعيات تطوير مطالبات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وسلسلة من الكوارث الطبيعية الكبيرة، مدفوعة بالدوامة القطبية التي تسببت في عاصفة تكساس الشتوية، وأكدت شركة سكور للتأمين أنه يمكن التعامل مع مطالبات وباء كورونا “كوفيد-19″، وتطويرها كما هو متوقع، وتتبعها عن كثب بما يتماشى مع ما تم الإبلاغ عنه سابقًا، وفي الربع الأول من العام يقف تأثير فيروس كورونا “كوفيد-19” على نشاط تأمينات الحياة عند 162 مليون يورو، منها 145 مليون يورو تأتي من محفظة الوفيات في الولايات المتحدة، واستقر بشكل عام على نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات منذ 31 ديسمبر 2020.

مجموعة سكور للتأمين تمتص صدمات كورونا

تستمر مجموعة سكور للتأمين في النمو وامتصاص الصدمات، وتسجل دخلًا صافياً قدره 45 مليون يورو في الربع الأول من العام، ويوفر ملاءة مالية عالية جدًا بنسبة 232%، ما يعكس جميع التأثيرات المستقبلية المتوقعة لـ “وباء كورونا” وهو أعلى من نطاق الملاءة الأمثل البالغ 185% إلى 220% المحدد في “قفزة الكم”.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للمجموعة البالغ 4.1 مليار يورو في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 5.6%، بأسعار الصرف الثابتة مقارنة بالربع الأول من عام 2020 (بانخفاض -0.8% بأسعار الصرف الحالية).

الجراف التالى يوضح أبرز المؤشرات المالية للمجموعة خلال الربع الأول من العام الجارى (القيمة بالمليون يورو). </iframe </iframe

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 10.3% بأسعار الصرف الثابتة مقارنة بالربع الأول من عام 2020 (زيادة بنسبة 2.9٪ بأسعار الصرف الحالية)، وحقق نشاط الممتلكات والمسئوليات ربحية تقنية قياسية ممتازة في الربع الأول من العام، وتبلغ النسبة الإجمالية الصافية 97.1% ، بما في ذلك 12.6% من الكوارث الطبيعية.

ارتفاع أقساط الممتلكات

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة فى نشاط تأمينات الحياة بنسبة 2.1% بأسعار الصرف الثابتة مقارنة بالربع الأول من عام 2020 (بانخفاض 3.6% بأسعار الصرف الحالية)، وتقدم الشركة فى نشاط الحياة هامشًا تقنيًا بنسبة 1.6 % في الربع الأول من العام، مع استمرار تطوير مطالبات كورونا “كوفيد-19” بما يتماشى مع التوقعات.

تنتهز شركة سكور لإدارة الاستثمارات الفرص في سوق الدخل الثابت على خلفية ديناميكية الانكماش وتوفر عائدًا قويًا على الأصول المستثمرة بنسبة 3.0% في الربع الأول من العام مدفوعة بـ 77 مليون يورو من المكاسب المحققة.

الجراف التالى يوضح أبرز المؤشرات المالية للمجموعة خلال الربع الأول من العام الماضى (القيمة بالمليون يورو). </iframe </iframe

وبلغ صافي دخل مجموعة سكور للتأمين 45 مليون يورو في الربع الأول من عام 2021، ويبلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 2.9%، 247 نقطة أساس فوق المعدل الخالي من المخاطر، وحققت المجموعة تدفقات نقدية تشغيلية عالية بقيمة 514 مليون يورو في الربع الأول من عام 2021، وسيولة المجموعة الإجمالية قوية للغاية ، حيث بلغت 3.3 مليار يورو في 31 مارس 2021.

100 مليون يورو زيادة فى حقوق المساهمين

تبلغ حقوق ملكية مساهمي فى مجموعة سكور للتأمين6.27 مليار يورو كما في 31 مارس 2021 ، بزيادة قدرها 100 مليون يورو مقارنة مع 31 ديسمبر 2020، وقد نتج عن ذلك القيمة الدفترية للسهم الواحد 33.61 يورو، مقارنة بـ 33.01 يورو في 31 ديسمبر 2020، وبلغت الرافعة المالية للمجموعة 28.3% كما في 31 مارس 2021، بتحسن طفيف بنسبة 0.2% نقطة مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

تبلغ نسبة الملاءة التقديرية للمجموعة 232% في 31 مارس 2021، وهي أعلى من نطاق الملاءة الأمثل البالغ 185% – 220% كما هو محدد في خطة “قفزة الكم” الاستراتيجية. وجاءت الزيادة في الملاءة المالية مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2020 مدفوعة بزيادة أسعار الفائدة والأداء التشغيلي الإيجابي.

الجراف التالى يبين معدل تطور المؤشرات المالية للمجموعة بين الربع الأول من العام الجارى والربع الأول من العام الماضى (النسبة مئوية ).