«سكور للتأمين» : أصول صندوق «أتروبوس» للأوراق المالية تجاوزت المليار دولار

أعلنت شركة SCOR Investment Partners ، التابعة لمجموعة سكور للتأمين، أن الأصول الخاضعة للإدارة لصندوق SCOR ILS – Atropos تجاوزت مؤخرًا حاجز المليار دولار، واعتبارًا من 31 أكتوبر 2020 ، بلغ إجمالي الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (“ILS”) التي تديرها SCOR Investment Partners وشركتها الفرعية Coriolis Capital Limited في لندن 2.4 مليار دولار أمريكي.

سكور للتأمين تعلن تجاوز تدفقات الصندوق 140 مليون دولار

وتعتبر سوق الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، التي تشمل سندات الكوارث Cat Bond وعقود إعادة التأمين المضمونة، نشأت من حاجة شركات التأمين وشركات إعادة التأمين إلى حماية إضافية، وحققت هذه السوق نجاحًا مستمرًا لأكثر من 20 عامًا مع المستثمرين المؤسسيين الذين يسعون إلى تحقيق العوائد والعلاقات التزيينية والاستثمارات المستدامة.

تم إطلاق صندوق أتروبوس في أغسطس 2011 ، التابع لمجموعة سكور للتأمين ويهدف إلى تحقيق عوائد سنوية مطلقة تتراوح بين 6٪ و 8٪ ، مع سيولة شهرية، ومنذ بداية عام 2020 ، حقق الصندوق أداءً بنسبة + 6.29٪ ، وسجل تدفقات إجمالية تزيد عن 140 مليون دولار أمريكي، يبلغ إجمالي التدفقات الداخلة لمجموعة الصناديق بالكامل ، والتي تشمل أيضًا صندوقًا مستثمرًا فقط في سندات الكوارث الطبيعية – Atropos Catbond – أكثر من 200 مليون دولار أمريكي.

تعطي عملية الاستثمار في الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين ILS لشركة SCOR Investment Partners التابعة لمجموعة سكور للتأمين الأولوية للعائدات المتكررة من خلال إنشاء محفظة متجانسة متنوعة بين مخاطر الكوارث الطبيعية (مثل المخاطر والمناطق والتكرار)، وإن التركيز على المعاملات ذات المخاطر المحددة بوضوح والمحدودة والقابلة للتكيف يمنح استراتيجيات الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين هذه قدرة قوية على امتصاص الصدمات في حالة وقوع كارثة طبيعية.

ومن جهته كشف أوليفييه نولاند ، الرئيس العالمي لحلول العملاء وعضو مجلس إدارة SCOR Investment Partners التابعة لمجموعة سكور للتأمين أن الأصول الخاضعة للإدارة لصندوق Atropos ، والتي كانت أول إستراتيجية تقدمها شركته للمستثمرين من الأطراف الثالثة ، قد تجاوزت 1 مليار دولار أمريكي،وذلك خلال الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية الحالية ، يقدم صندوق أتروبوس للمستثمرين مصدرًا للتنويع والعائدات ذات الصلة، ويؤكد هذا النجاح أن تمركز الشركة في استراتيجيات التنويع قد لقي قبولًا جيدًا من قبل المستثمرين المؤسسيين .

وقال سيدنى روستان ، رئيس ILS في SCOR Investment Partners التابعة لمجموعة سكور للتأمين أنه قد مكنت هذه السنوات القليلة الماضية المليئة بالتحديات في سوق الأوراق المالية المرتبة بالتأمين ILS المستثمرين من مقارنة استراتيجيات الاستثمار، ولقد أظهر نهج الشركة- لاختيار العقود ذات العوائد التي نعتبرها مناسبة للمخاطر المغطاة وإنشاء محافظ ذات قدرة قوية على امتصاص الصدمات ، وتشير هذه المرونة القوية إلى ملاءمة نهجها ، والذي يجمع بين اتساق ملف تعريف المخاطر والتكيف مع ديناميكيات الأسواق الناشئة .

نبذة عن الشركة

وتعتبر SCOR Investment Partners هي شركة إدارة المحافظ التابعة لمجموعة سكور للتأمين تم إنشاؤها في عام 2008 ومرخصة منذ مايو 2009 من قبل الهيئة التنظيمية للسوق المالية الفرنسية ، Autorité des marchés Financiers – AMF ، تحت رقم GP09000006 ، SCOR Investment Partners لديها أكثر من 70 موظفًا وهي منظمة حول ستة مكاتب إدارية: إجمالي ، السندات عالية العائد والقابلة للتحويل ، قروض الشركات ، ديون البنية التحتية ، العقارات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

ومنذ عام 2012 ، منحت شركة SCOR Investment Partners المستثمرين المحترفين إمكانية الوصول إلى بعض الاستراتيجيات التي تم تطويرها لمجموعة SCOR، وتبلغ الأصول الخاضعة للإدارة التي عهد بها مستثمرون مؤسسيون خارجيون 5 مليارات يورو في نهاية سبتمبر 2020، ويبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 16.9 مليار يورو في نهاية سبتمبر 2020 (الالتزامات غير المسحوبة وأصول Coriolis Capital Limited المدرجة).