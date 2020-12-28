سكور لإعادة التأمين: ليس من السهل تقييم عواقب انقطاع الأعمال المرتبطة بجائحة كورونا

وأضاف الرئيس التنفيذى للاستثمار فى شركة سكور لإعادة التأمين، أن السبب الثانى هو أنه نظرًا لأن سوق الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين يتكون أساسًا من العقود

ليس من السهل تقييم عواقب انقطاع الأعمال المرتبطة بجائحة كورونا أو تأثير الانتخابات الأمريكية أو نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبدأ العديد من مديري المحافظ التقليدية يفقدون النوم بسبب عدم اليقين هذا، ومن ناحية أخرى، كان مديرو محافظ شركة الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين ILS ينامون بهدوء! حيث تم إثبات عدم ارتباط فئة الأصول بالأسواق الأخرى هذا العام بعائد إيجابي متوسط ​​رقم واحد وسلوك سوق مرن ونظام تقلب منخفض، حتى في ذروة الأزمة في مارس وأبريل (الحد الأقصى للتراجع الشهري -1.8 ٪).

على خلفية بيئة العائد المنخفض، والتي من المتوقع أن تستمر لفترة من الوقت، من المتوقع أن ترتفع التدفقات الداخلة إلى فئة الأصول غير المرتبطة هذه خلال الأشهر المقبلة، وذلك وفقا لفابريس روسارى الرئيس التنفيذى للاستثمار فى شركة سكور لإعادة التأمين.

سكور لإعادة التأمين: 28 عاصفة ضربت الأطلسى فى 2020

وكشف الرئيس التنفيذى للاستثمار فى شركة سكور لإعادة التأمين، أن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي لعام 2020 يقترب من نهايته مع 28 عاصفة محددة ، 12 منها تطورت إلى حالة الإعصار، أصبح عام 2020 الآن مرتبطًا بعام 2005 لأكبر عدد من العواصف في موسم واحد، ويلعب الاحتباس العالمي، الذي أدى إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر عن المتوسط ​​في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.

بالإضافة إلى تأثيرات ظاهرة النينو، ومع ذلك على الرغم من هذه الرياح المعاكسة ، فقد حقق سوق سندات القط “”Cat Bonds أفضل عوائده لسنوات، وهناك عديد من الأسباب لذلك وهى أولاً ، في حين أن تواتر وشدة الأعاصير الأمريكية لا تزال تشكل خطرًا مهيمنًا في محافظ ILS (الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين) ، فقد تم تعلم بعض الدروس منذ تسلسل Harvey-Irma-Maria و Michael-Florence في عامي 2017 و 2018.

وأوضح الرئيس التنفيذى للاستثمار فى شركة سكور لإعادة التأمين أنه على مدى العامين الماضيين، زاد المبلغ المستحق للمعاملات في كل مرة (حيث يتم تشغيل الضمان من خلال حدث واحد محدد) على حساب معاملات التغطية الإجمالية (أحداث متعددة مع خصم)، تمثل التغطية لكل حدث 44٪ من إجمالي السوق اليوم ، ولكنها تمثل أكثر من 50٪ من المعاملات الجديدة الصادرة هذا العام، ولقد غذى هذا التحول استراتيجيات محفظة ILS الخاصة بشركة سكور لإعادة التأمين.

حيث أصبحت أقل تركيزًا على الصفقات المجمعة ، والتي عادة ما تكون أكثر عرضة لتراكم الأحداث متوسطة الحجم، ولقد رأت الشركة هذا السيناريو في عام 2020 مع عدد من أحداث الخسارة الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وبالتالي فقد أثبت أداء محافظ ILS الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين مرنة في مواجهة الأعاصير الأمريكية الأكثر تواتراً وشدة على خلفية تغير المناخ.

شركات التأمين العالمية تراهن على سندات القط فى نشاط الاستثمار

وأضاف الرئيس التنفيذى للاستثمار فى شركة سكور لإعادة التأمين، أن السبب الثانى هو أنه نظرًا لأن سوق الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين يتكون أساسًا من العقود القائمة على التعويض – أي العقود التي يعتمد فيها مبدأ التعويض على الخسارة الفعلية التي يتعرض لها المتنازل – فإن حجم الخسائر المرتبطة بالكارثة التي تؤثر على شركة متنازعة هو المفتاح، تعتبر منطقة سقوط اليابسة أيضًا عاملاً بالغ الأهمية.

حيث إن بعض المناطق مكتظة بالسكان أكثر من غيرها، هذا العام، حدثت معظم حالات سقوط الأعاصير في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، وبالتالي تسببت في أضرار منخفضة للممتلكات.

فعلى سبيل المثال، في نهاية شهر أغسطس ، ضرب إعصار كبير من الفئة الرابعة – إعصار لورا – اليابسة في الجزء الغربي من لويزيانا ، مما تسبب في خسائر لصناعة التأمين تقدر حاليًا بنحو 5-10 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك ، إذا كان هذا الإعصار قد وصل إلى اليابسة على بعد 100 ميل إلى الغرب (هيوستن) أو 150 ميلًا إلى الشرق (نيو أورلينز) ، فستكون الخسائر المحتملة في منطقة 20-40 مليار دولار أمريكي.

وأكد الرئيس التنفيذى للاستثمار فى شركة سكور لإعادة التأمين أن السبب الثالث هو أنه، بعد ثلاث سنوات من العوائد السلبية لاستراتيجيات الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين ذات المخاطر / العائد المرتفع ، كان المستثمرون مترددين في بناء مراكزهم ، نظرًا لأن جزءًا من استثماراتهم الأولية قد فقد أو “علق” ، أي أنه تم قفله في انتظار المزيد من الوضوح بشأن فقدان تطور الأحداث الماضية، حتى أن الأكثر خيبة أمل قد خرجوا من فئة الأصول، وقد ظهر عدم توازن بين العرض والطلب نتيجة لحالة النقص في القدرات. لقد بدأ السوق في التصلب ، مع ارتفاع علاوات المخاطر.

النظرة المستقبلية قصيرة المدى

وأشار الرئيس التنفييذى للاستثمار فى شركة سكور لإعادة التأمين إلى أنه مع استعادة بائع الحماية (أي مستثمر شركة ILS) للسلطة، أصبح السوق أكثر انضباطًا، أصبحت الهياكل أكثر شفافية، مع تقليل المخاطر الباطنية التي تنطوي عليها والمزيد من الوضوح بشأن المخاطر المغطاة، بما في ذلك الاستبعاد المنهجي للجائحة، وبالتالي، يجب أن تصبح محافظ ILS (الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين” أنظف وأكثر وضوحًا إذا تم استثمارها في مخاطر القط الملكية البحتة.