«سكور» لإعادة التأمين: جائحة «كورونا» تسببت فى ركود اقتصادي عالمي مفاجئ

كشف تقرير صادر اليوم عن شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين عن تسبب جائحة COVID-19 في ركود اقتصادي شبه عالمي مفاجئ، وبالتالي أدى إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بمستويات مماثلة لتلك التي لوحظت خلال الكساد الكبير في الثلاثينيات.

وأثار تقرير سكور لإعادة التأمين وجود مخاوف كبيرة من التوقعات الخاصة بالانخفاض الهائل في الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى فترة مستدامة، وتأثر في المدفوعات المتأخرة والمطالبات الخاصة بخط أعمال تأمين الائتمان التجاري بالسلب بصورة واضحة

معدلات الخسارة تختلف من أسواق لأخرى

وأكد تقرير “سكور” أنه بعد مرور أكثر من 18 شهرًا على ظهور الوباء لأول مرة لوحظ أن معدلات الخسارة الأسواق عند مستويات غير ضارة، وفي بعض الحالات ظلت أقل من مستويات الأزمة السابقة للوباء.

وقال التقرير إنه مع إجبار البلدان على تقييد النشاط التجاري وإغلاق الحدود الدولية خُلقت آثارًا خطيرة على التصنيع والعديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى.

ولفت التقرير إلى أنه كان لتدابير الاحتواء التي فرضتها الحكومات آثار شديدة على كل من العرض والطلب، وذلك بسبب حالات عدم اليقين الناجمة عن التوقعات السلبية للعمالة والدخل، والتوقف العالمي للإنتاج لعدة أشهر، فضلاً عن الاتجاهات الأخرى التي كانت تتجمع بالفعل قبل الوباء.

وأوضح تقرير سكور معاناة التصنيع في الصين ودول أخرى في شرق وجنوب شرق آسيا من آثار الأزمة عاجلاً، وتحديداً في الربع الأول من عام 2020 ، بينما سجلت بقية العالم خسائر إنتاجية في الربعين الثاني والثالث من ذلك العام.

الإجراءات الحكومية حافظت على استقرار معظم الأسواق

وأظهر تقرير SCOR أن الانتعاش التدريجي في قطاع التصنيع لوحظ في معظم البلدان بعد ذلك بوقت قصير، مع إلغاء تدابير التقييد تدريجياً.

وأبرز التقرير أن الاستهلاك المنزلي للسلع ظل مستقرًا خلال عام 2020 بفضل الإجراءات الحكومية ، على الرغم من تضرر الإنتاج الصناعي العالمي بشدة من حالة الوباء.

ومن المهم أن نلاحظ، مع ذلك، أن الناتج الصناعي لم يتأثر بنفس الدرجة الشديدة التي حدثت أثناء الأزمة المالية العالمية (GFC).

وتعتقد SCOR أن هذا يرجع إلى أن الطلب لم يتآكل بشدة أثناء الجائحة كما كان خلال الأزمة المالية العالمية.

الاقتصادات الناضجة أكثر استقرارًا

ولاحظت SCOR أن هذا الأداء الجيد يرجع إلى مزيج من شيئين على وجه الخصوص؛ مستوى طلب مستقر، مع حجم مبيعات تجزئة مستقر بفضل تدابير الدعم الحكومية غير المسبوقة التي تم تنفيذها استجابة للوباء.

وتلاه انخفاض مستوى العرض ، مع نقص في القدرة التصنيعية بسبب إجراءات الاحتواء التي فرضتها الحكومات.

ومع ذلك، كان هذا النقص أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أنه قبل جائحة COVID-19 اتبعت أحجام مبيعات التجزئة نمطًا مشابهًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك ، خلال أزمة Covid-19 ، ظل استهلاك السلع -على الأقل بالنسبة للاقتصادات الناضجة- أكثر استقرارًا بينما انخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي.