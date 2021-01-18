تأميـــن

«سكور» الفرنسية : مخاطر الوباء غير قابلة للتأمين

عدم قدرة الشركات على إستيعاب تراكم الخسائر
مروة عبد النبي 10:52 م, الأثنين, 18 يناير 21 10:52 م, الأثنين, 18 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين الاثنين أن مخاطر الوباء غير قابلة للتأمين بسبب عدم قدرة شركات التأمين على إستيعاب تراكم الخسائر

وقالت سكور رى لإعادة التأمين العالمية فى تقرير لها إنه تم عمل عرض تسلسلى من خلال الطبيعة العالمية لمخاطر الجائحة ووجد صعوبات بالغة فى التأمين عليها .

وأشارت سكور إلى أن التنوع الجغرافى لقبول محافظ المخاطر فى فترة الوباء يضاعف تراكم الخسائر لشركات إعادة التأمين العالمية .

توقف الأعمال كان بهدف السيطرة على الوباء

وتعتقد شركة سكور أنه لابد من تطويع قوانين الطبيعة خاصة وأن خطر توقف الأعمال المرتبط بالوباء يكون داخليا إلى حد كبير ويسبب الكثير من الجدل عليه

اقرأ أيضا  «أروب للتأمين» تجدد اتفاقيات «الإعادة» بقيادة «سكور ري» الفرنسية

وأضافت أن تفشى الوباء أو السيطرة عليه يعتمد بشكل كبير على الإجراءات المحددة التى تنفذها الحكومات لوقف إنتشار الفيروس

ورأت أن الخسائر التشغيلية التى تكبدتها شركات التأمين وبالتبعية إعادة التأمين بشكل أساسى إلى هذه الإجراءات التى أوقفت النشاط التجارى للسيطرة عل انتشار الوباء

واوضحت أن انعدام المقاييس الشديد والمستعصى على شركات إعادة التأمين يجعل من المستحيل تقييم المخاطر وحساب أقساط التأمين

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 14-1-2021

وأشارت إلى سبب أخر يدعم عدم قابلية مخاطر الباء للتامين وهو ارتباط بعض المخاطر بمسائل محتملة كالمخاطر الاخلاقية للمؤمن عليه

وتابعت أن الشركات فى القطاعات الأكثر تضررا هى التى تشترى الحماية مالم تكن إلزامية مما يثير تساؤولات حول المقبولية

التأمين والإعادة معترضان على عدم تحمل الحكومة تكلفة قراراتها

وأكدت أنه من شأن التأمين الإجبارى أن يضع الشركات فى القطاعات التى تم تجنيبها مثل التجارة الإلكترونية فى وضع غير عادل لأنها لن تستفيد بالضرورة من الحصول على التأمين .

اقرأ أيضا  قطاع التأمين المصري يستهدف التوسع فى المسئولية الاجتماعية لتحقيق أهداف الاستدامة

ورأت سكور لإعادة التأمين أن تغطية تكلفة إلاغقات الدول من ناحية شركات التأمين من شأنه ان يخلق حالة من التذمر من جانب شركات التأمين والإعادة ضد الحكومة والتى لاتتحمل تكلفة القرارات الإقتصادية التى تتخذها وتتحملها صناعة التامين.

 وتشير سكور رى إلى أنه من مسؤولية الحكومة تغطية تكلفة التأثير الإقتصادى لمثل هذه الأزمة الكبرى من خلال آليات إعادة التوزيع التى توزع التكلفة على جميع الوكلاء الإقتصاديين وحتى على مدى عدة أجيال شش

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

ملف الكاتب مروة عبد النبي

اقرأ أيضاً

الاتحاد المصرى للتأمين: المجالات الصحية والرياضية من أبرز صور تحقيق استراتيجية المسئولية الاجتماعية

الشاذلي جمعة 8:37 م, الأثنين, 18 يناير 21

الاتحاد المصري للتأمين يستعرض إنجازاته للمسئولية الاجتماعية ودعم مبادرات الشركات

الشاذلي جمعة 8:21 م, الأثنين, 18 يناير 21

قطاع التأمين المصري يستهدف التوسع فى المسئولية الاجتماعية لتحقيق أهداف الاستدامة

الشاذلي جمعة 7:00 م, الأثنين, 18 يناير 21

اتحاد التأمين : المسئولية الاجتماعية تسهم فى تحسين سمعة الشركات بالأوساط المالية والتجارية

الشاذلي جمعة 6:48 م, الأثنين, 18 يناير 21

«ثروة» تجدد اتفاقيات إعادة التأمين للعام الحالى

الشاذلي جمعة 10:58 ص, الأثنين, 18 يناير 21

المسئولية المجتمعية .. تحقيق للأمن والأمان فى العمليات الإنتاجية وإدارة الأعمال

الشاذلي جمعة 9:37 م, الأحد, 17 يناير 21