«سكور» الفرنسية : مخاطر الوباء غير قابلة للتأمين

عدم قدرة الشركات على إستيعاب تراكم الخسائر

أكدت شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين الاثنين أن مخاطر الوباء غير قابلة للتأمين بسبب عدم قدرة شركات التأمين على إستيعاب تراكم الخسائر

وقالت سكور رى لإعادة التأمين العالمية فى تقرير لها إنه تم عمل عرض تسلسلى من خلال الطبيعة العالمية لمخاطر الجائحة ووجد صعوبات بالغة فى التأمين عليها .

وأشارت سكور إلى أن التنوع الجغرافى لقبول محافظ المخاطر فى فترة الوباء يضاعف تراكم الخسائر لشركات إعادة التأمين العالمية .

توقف الأعمال كان بهدف السيطرة على الوباء

وتعتقد شركة سكور أنه لابد من تطويع قوانين الطبيعة خاصة وأن خطر توقف الأعمال المرتبط بالوباء يكون داخليا إلى حد كبير ويسبب الكثير من الجدل عليه

وأضافت أن تفشى الوباء أو السيطرة عليه يعتمد بشكل كبير على الإجراءات المحددة التى تنفذها الحكومات لوقف إنتشار الفيروس

ورأت أن الخسائر التشغيلية التى تكبدتها شركات التأمين وبالتبعية إعادة التأمين بشكل أساسى إلى هذه الإجراءات التى أوقفت النشاط التجارى للسيطرة عل انتشار الوباء

واوضحت أن انعدام المقاييس الشديد والمستعصى على شركات إعادة التأمين يجعل من المستحيل تقييم المخاطر وحساب أقساط التأمين

وأشارت إلى سبب أخر يدعم عدم قابلية مخاطر الباء للتامين وهو ارتباط بعض المخاطر بمسائل محتملة كالمخاطر الاخلاقية للمؤمن عليه

وتابعت أن الشركات فى القطاعات الأكثر تضررا هى التى تشترى الحماية مالم تكن إلزامية مما يثير تساؤولات حول المقبولية

التأمين والإعادة معترضان على عدم تحمل الحكومة تكلفة قراراتها

وأكدت أنه من شأن التأمين الإجبارى أن يضع الشركات فى القطاعات التى تم تجنيبها مثل التجارة الإلكترونية فى وضع غير عادل لأنها لن تستفيد بالضرورة من الحصول على التأمين .

ورأت سكور لإعادة التأمين أن تغطية تكلفة إلاغقات الدول من ناحية شركات التأمين من شأنه ان يخلق حالة من التذمر من جانب شركات التأمين والإعادة ضد الحكومة والتى لاتتحمل تكلفة القرارات الإقتصادية التى تتخذها وتتحملها صناعة التامين.

وتشير سكور رى إلى أنه من مسؤولية الحكومة تغطية تكلفة التأثير الإقتصادى لمثل هذه الأزمة الكبرى من خلال آليات إعادة التوزيع التى توزع التكلفة على جميع الوكلاء الإقتصاديين وحتى على مدى عدة أجيال شش