«سكور» الفرنسية لإعادة التأمين تكشف عن أهداف نمو طموحة لعام 2022

كشفت شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين، النقاب عن مجموعة جديدة من أهداف النمو الطموحة كجزء من خططها الإستراتيجية لعام 2022، التي تشمل تعزيزًا كبيرًا لأقساط التأمين في أعمال الممتلكات، وزيادة التركيز على خطوط أعمال الكوارث الطبيعية.

وقالت سكور الفرنسية لإعادة التأمين، إنها تخطط لتحقيق أقصى استفادة من بيئة الوعي بالمخاطر المتزايدة الحالية، من خلال إعادة موازنة تعرضها لأعمال الممتلكات والمسؤوليات P&C والاستفادة من السوق المتشددة وظروف التسعير الجاذبة.

ووفقًا لذلك ، فإن الخطة الاستراتيجية الجديدة لشركة سكور الفرنسية، التي سيتم الكشف عنها بالكامل في مارس 2022، وتتضمن نموًا تقديريًا لمعدل الاحترار العالمي لشركة سكور العالمية بنسبة 15-18٪ لعام 2022، ارتفاعًا عن هدفها السابق “قفزة الكم” عند 4-8٪.

في الوقت نفسه ، ستستهدف وحدة P&C نسبة مجمعة تتجه نحو 95٪ وأقل ، أفضل من افتراض “قفزة الكم” بنسبة 95٪ إلى 96٪ تقريبًا ،

مع زيادة ميزانية الكوارث الطبيعية من 7٪ إلى 8٪ لتعكس تأثير تغير المناخ والاتجاهات المتصاعدة للأحداث الكارثية متوسطة الحجم.

على وجه الخصوص ، ترى سكور فرصًا قوية لنمو إعادة التأمين في أوروبا ، وأسواق النمو السريع ، والخطوط العالمية.

التأمينات المتخصصة أكثر جاذبية فى السوق

مع اعتبار التأمين المتخصص أكثر القطاعات جاذبية في السوق ومن المتوقع أن يشكل 30٪ من أقساط التأمين ضد المخاطر والشراء.

أوضحت الشركة أن تأمين المسؤوليات ستعمل بشكل استباقي على الحد من التأثير السلبي لتقلبات الكوارث الطبيعية على محفظتها من خلال الحد من النمو في أعمال الكوارث،

بالإضافة إلى زيادة تحسين برنامج إعادة البيع P&C في عام 2022 لتغطية مطالبات تكرار الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.

قال لوران روسو ، الرئيس التنفيذي لشركة سكور أنه إمتياز لم يكن أقوى من أي وقت مضى ،

والمجموعة مستعدة لجني فوائد موقعها الريادي واغتنام فرص النمو الجذابة طويلة الأجل الناشئة عن بيئة المخاطر سريعة التغير”.

تركز اللجنة التنفيذية للمجموعة على التسليم والتحسين التشغيلي لخلق قيمة مستدامة تعزز الامتياز لمساهمينا في الخطة الإستراتيجية التالية

التركيز على تأمينات الحياة

التي سيتم الكشف عنها في مارس 2022 ، سنركز على الثقافة والأفراد ، وقيادة الأعمال ، والأداء المالي لتحويل المجموعة وبناء عرض قيمة متميزة لجميع أصحاب المصلحة “.

بالانتقال إلى الأعمال التجارية على الحياة ، تستهدف سكور لعام 2022 بزيادة 1.0٪ ، وتسعى لتحقيق نمو مربح في أعمال الحماية الأساسية بنسبة 3-4٪

والتركيز على الأسواق حيث يمكن لـ SCOR Global Life أن يكون لها تأثير وسط التحدي المستمر للوباء.

شراء سندات لإعادة استثمار السيولة

ويقدر صافي الهامش الفني لشركة إعادة التأمين للسنة المالية 2021 بحوالي 10٪ ، أو ما بين 5.5٪ و 6.0٪ باستثناء تأثير “اليوم الأول” من الصفقة السارية الأخيرة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات ، تقوم SCOR بوضع اللمسات الأخيرة على إعادة استثمار السيولة الفائضة في تعرض سندات الشركات بحلول نهاية عام 2021

وتنويع الأصول المستثمرة بنشاط إلى أصول تخلق القيمة ، والتي من المتوقع أن تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي الأصول المستثمرة بحلول نهاية العام. عام 2022، في ظل ظروف السوق الحالية، من المتوقع أن يتراوح العائد على الأصول المستثمرة بين 1.8٪ و 2.3٪ لكامل عام 2022.