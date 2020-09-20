تأميـــن

«سكور» الفرنسية تتوقع مزيدا من الطلب على إعادة التأمين العام المقبل

رفع الأسعار بهدف الحفاظ على الربحية الفنية
مروة عبد النبي 1:23 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20 1:23 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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قال كبار المسؤولين التنفيذيين فى سكور الفرنسية لإعادة التامين  SCOR  إنهم يتوقعون زيادة الطلب على التأمين مع اقتراب السوق من تجديدات عام 2021 ، حيث يتطلع اللاعبون الأساسيون أيضًا إلى تأمين المزيد من عمليات إعادة التأمين لحماية رؤوس أموالهم.

وأضاف المسؤولين فى سكور  SCOR  لإعادة التامين أن الشركة تنظر حاليا الى ظروف تأمين المسؤوليات والممتلكات والحوادث، متوقعين استمرار فى نمو الاعمال مع ارتفاع فى أسعار التامين رغم ايجابية ظروف السوق

 وأشارت سكور SCOR لإعادة التأمين إلى أن هناك تعليقات كجزء من الإصدارات المخطط لها من شركة إعادة التأمين للقاء  Rendez-Vous  السنوي في مونت كارلو ، والذي تم إلغاؤه هذا العام بسبب جائحة COVID-19.

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تأثير الوباء طويل الأمد على العالم كله

وقال جان بول كونوسنت ، الرئيس التنفيذي لشركة SCOR Global P&C ، إن تأثير الوباء على السوق سيكون “طويل الأمد وعالمي” ، مشيرا الى أن زيادات الأسعار سوف تصل الى أبعد من ذلك للمساعدة في الحفاظ على ربحية معيدي التأمين.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بسداد بعض المطالبات فحسب، بل إنه أيضًا تعويض عن جميع الآثار الاقتصادية لجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية، علاوة على أن الربحية الفنية بحاجة إلى التحسين خاصة وانها  ليست ربحية قصيرة الأجل ، وسوف يستغرق الأمر عدة سنوات لتعويضها

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زيادة الطلب على معيدى التأمين الاعلى تصنيفا

وتتوقع  سكور العالمية SCOR أيضًا أن تشهد زيادة في الطلب على كل من التأمين الأساسي وإعادة التأمين ، مع طلب خاص على معيدي التأمين الأعلى تصنيفًا.

ولفت اإلى أنه من ناحية العرض ، عادة عندما يحسن التصنيف ، ويدخل المزيد من رأس المال إلى السوق، لكن يعتقد أن تدفق رأس المال الجديد سيكون محدودًا وموجهًا بشكل أساسي إلى اللاعبين الحاليين.

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وقال كونوسنت إنه سوف يختلف الأمر حسب السوق ، ولن تتحرك جميع الأسواق بنفس الطريقة” مضيفا أن الشركة لاتزال تجري مناقشات حول الأسعار لتقرير ما إذا كان من الأفضل الاحتفاظ بمزيد من المخاطر أو الاحتفاظ بها علاوة على إطمئنان القائمين على الشركة للاحتفاظ بمزيد من المخاطر” بعد أن جمعت 300 مليون يورو من الديون الأسبوع الماضي.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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