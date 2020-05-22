«سكور العالمية» ترفع أسعار تجديدات اتفاقات إعادة التأمين بنهاية أبريل الماضى

كشف جان بول كونوسنت ، الرئيس التنفيذي لشركة SCOR Global سكور العالمية المتخصصة فى التأمين وإعادة التأمين أن شركته نجحت فى إبرام تجديدات اتفاقات الإعادة مع عدة أسواق بأسعار مرتفعة وأبرزها السوقين اليابانية والهندية بنهاية أبريل الماضى.

وقال كونوسنت أن تجديدات أبريل 2020 ،لشركة سكور الفرنسية واصلت الانضباط فيما يتعلق بنهج الاكتتاب الخاص بها على أسس فنية سليمة مع التركيز على كفاية الشروط ورفع الأسعار لتتناسب مع الخطر.

5.4 % نموًا فى تجديدات إعادة السوق اليابانية

وأكد أن سكور العالمية نجحت فى تحقيق نتائج إيجابية لتجديدات أبريل الماضى بشكل عام ، وسجلت نموًا قويًا في الأسواق والقطاعات حيث كانت الشروط والأحكام تتماشى مع أهدافها والتى تستهدف تحقيق ربحية معقولة فى ظل الظروف الحرجة الحالية.

ولفت الى أن تم تحقيق 5.4 % نمو من إتفاقات الاعادة العالمية مع السوق اليابانى هذا العام بالرغم من التنازل عن فرص نجاح اخرى كان من الممكن اقتناصها فى الممتلكات والأخطار الطبيعية.

وأوضح ان سكور فى التعامل مع السوق اليابانية حققت هدفها المتمثل في ضمان زيادة الأسعار وجلسات ربحية متزايدة ،مع إعادة جزئيًا لبعض أرباحها التى تأثرت خلال العامين الماضيين بشكل كبير بسبب تكرار حوادث الكوارث الطبيعية فى اليابان.

الكوارث الطبيعية أثرت بالسلب على أرباح الشركة

وكشف أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثلان 57% من المحفظة التي تم تجديدها في أول أبريل 2020.

وأشار إلى أن السوق اليابانية من أكبر الأسواق شراء لإعادة التأمين، والالتزام بشراكات متوازنة مع معيدي التأمين، مما يتيح استردادًا كبيرًا لخسائر الظروف الطبيعية لعام 2018 و2019.

وفيما يتعلق بالسوق الهندى إستفادت سكور من بنيتها التحتية المحلية لتنمية محفظتها والاستفادة من ظروف السوق الفرنسية التي بدأت في التحسن في عام 2019.

وأكد زيادة الأقساط بنسبة 30% تقريبًا ولا تزال عمليات التجديد الزراعية حيث يعتمد SCOR على أساسيات قوية جارية.

وتابع انه في الولايات المتحدة ، تتبع سكور منهجًا للاكتتاب منضبطًا جدًا على غرار تجديدات شهر يناير ، مع التركيز بشكل خاص على تحسينات الربحية بفضل تعديلات الأسعار.

ارتفاع أسعار إعادة التأمين منذ يناير الماضى

وأشار الرئيس التنفيذى سكور العالمية أن عمليات التجديد الناجحة لإعادة التأمين بشركته دليلا قاطعا عى انها تعمل بكامل طاقتها وبالفعل تم تنفيذ خطة استمرارية العمل بالكامل وذلك لمرونة نموذج تشغيل SCOR وقدرته على إجراء الأعمال التجارية ، والحفاظ على علاقاته الوثيقة مع العملاء وتوليد التدفق النقدي في هذه البيئة الصعبة جراء تفشى وباء كورونا.

وقال ان التأمين بشركته يواصل تطوره مع تحسين الشروط ، سواء من حيث الأسعار أو الشروط والأحكام وباستمرار يعمل على تصحيح السوق عبر معظم خطوط الأعمال والمناطق الجغرافية مع معدلات تتجه إلى أعلى بشكل ملحوظ.