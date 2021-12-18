«سكور»: إعادة التأمين تلعب دورا مهما في معالجة «تغير المناخ» لحماية المجتمعات

أصبحت مجموعة سكور للتأمين من الموقعين المؤسسين لمبادئ بوسيدون للتأمين البحري، وهو إطار عمل جديد ينسق محافظ التأمين الخاصة بشركات التأمين التى تستهدف إزالة الكربون عن الشحن الدولي بحلول عام 2050، وتعد المشاركة في إطلاق PPMI ودعم المبادرة خطوة ثابتة إلى الأمام لشركة المجموعة في مرافقة عملائها في مجال الشحن الدولي نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات لهذه الصناعة.

وكشفت مجموعة سكور للتأمين بصفتها عضوًا مؤسسًا في تحالف محافظ التأمين الخالية من الكربون “Net-Zero Insurance Alliance” عن إيمانها الراسخ بأن إعادة التأمين تلعب دورًا مهما في معالجة تغير المناخ، وأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

«سكور» تستهدف خفض الانبعاثات حتى 2050

وأكدت المجموعة بصفتها أحد الموقعين المؤسسين التزامها المجموعة على وجه الخصوص بتقييم والكشف عن التوافق المناخي لمحفظة الآلات الخاصة بها، ومقارنتها بمسارين مرتبطين بخفض انبعاثات غازات التدفئة السنوية بنسبة 50% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008، و100% تخفيض الانبعاثات بحلول عام 2050.

واعتبرت التحالف التأمينى العالمى لخفض انبعاشات الكربون أنه تلبية لطموح والتزام الأعضاء بنقل محافظ الاكتتاب الخاصة بهم إلى صافي انبعاثات صفرية للغازات الصفرية بحلول عام 2050، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تحرك المجموعة في يوليو 2021 للانضمام إلى ذلك التحالف، مع الالتزام بنقل جميع انبعاثات الغازات التشغيلية والمنسوبة من محافظ التأمين وإعادة التأمين إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ودعم تنفيذ إفصاح الشركات وأطر السياسات العالمية ذات الصلة إلى التحول إلى صافي الصفر فى صناعة التأمين.

المجموعة ملتزمة بحماية الناس والمجتمعات

وأوضحت أن هذه الإجراءات تؤكد التزام المجموعة بتسريع السباق إلى صافي الصفر فى انبعاثات الكربون، وتعزيز مهمتها طويلة الأجل المتمثلة في حماية الناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

والمجموعة رابع أكبر شركة إعادة تأمين في العالم وهى نقدم حلولًا وخدمات متنوعة ومبتكرة لمساعدة عملائها على التحكم في المخاطر وإدارتها، وتحقيق التوازن بين التواجد العالمي والخبرة المعترف بها في الصناعة والحلول المالية المتطورة.