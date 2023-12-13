«سكودا كودياك» تزيح «رينو ميجان» من صدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر

أزاحت «سكودا كودياك» منافستها «رينو ميجان» من صدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال نوفمبر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2405 مركبات خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى.

وتراجعت «رينو ميجان» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 2368 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن تيجوان» ثالثًا بإجمالي 1753 مركبة.

وحلت «سكودا أوكتافيا» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 1523 سيارة، بينما صعدت «مرسيدس C180» للمركز الخامس بواقع 1099 وحدة، ثم «ستروين C5 إير كروس» بـ1055 وحدة.

واقتنصت «رينو سانديرو» المركز السابع بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، مسجلة نحو 1031 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي: ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى: