«سكودا» تقتنص صدارة المركبات «الأوروبية» فى مصر

اقتنصت العلامة التشيكية «سكودا» صدارة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر خلال شهر سبتمبر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 283 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وبحسب التقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، حلت «مرسيدس» بالمرتبة الثانية بالقائمة، بإجمالى 251 سيارة، تلتها «رينو» ثالثا بواقع 149 مركبة.

وحافظت «بيجو» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر مسجلة نحو 148 وحدة.

فى حين صعدت «ستروين» للمرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 144 مركبة، تلتها «فيات» سادسًا بواقع 138 سيارة.

واقتنصت «أوبل» المرتبة السابعة بإجمالى 134 سيارة، فيما تراجعت «لادا» للمركز الثامن بنحو 112 وحدة.

وظهرت «أودى» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 96 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «سيات» فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 79 سيارة، تلتها «فولكس فاجن» فى المركز الحادى عشر بنحو 48 مركبة.

وحافظت العلامة الإنجليزية «رينج روفر» على تمركزها فى المرتبة الثانية عشرة، بترخيص 47 مركبة، أعقبتها «DS» فى المركز الثالث عشر بواقع 17 مركبة.

وظهرت «بى إم دابليو» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، مسجلة نحو 10 سيارات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«نيسان» تقود تراخيص «اليابانية»

قادت العلامة التجارية «نيسان» تراخيص السيارات اليابانية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 962 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

وجاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 938 سيارة، تلتها «تويوتا» ثالثًا مسجلة نحو 331 مركبة خلال تلك الفترة.

‎وحلت «ميتسوبيشى» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 46 مركبة، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع 45 سيارة.

وظهرت «سوبارو» فى المرتبة الأخيرة بقائمة الطرازات الأوروبية المرخصة فى مصر، مسجلة نحو سيارة واحدة فقط خلال الشهر الماضى.

«شيرى» تتربع على عرش «الصينية»

وتربعت العلامة الصينية «شيرى» على عرش صدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1575 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

وحلت «إم جى» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 499 مركبة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بنحو 397 مركبة.

وصعدت «شانجان» للمرتبة الرابعة، بعدما تمكنت من تسجيل 176 سيارة، أعقبتها «هافال» فى المركز الخامس بواقع 115 سيارة.

وتراجعت «جاك» للمرتبة السادسة مسجلة نحو 85 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «جيلى» فى المركز السابع بإجمالى 83 مركبة.

وحصدت «دونج فينج ايلويلوس» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 86 مركبة، أعقبتها «DFSK جلورى» فى المركز التاسع بواقع 39 وحدة.

وظهرت «بايك» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 42 مركبة، تلتها «جيتور» فى المركز العاشر بواقع 23 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«هيونداى» تتصدر «الكورية».. و«شيفروليه» فى «الأمريكية»

تصدرت «هيونداى» قوائم تراخيص السيارات الكورية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 622 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

وحلت «كيا» فى المرتبة الثانية بإجمالى نحو 345 مركبة، تبعتها «سانج يونج» ثالثا مسجلة نحو 49 سيارة خلال تلك الفترة.

‎على جانب آخر، احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 432 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «جيب» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 93 مركبة، تلتها «فورد» ثالثًا بواقع 36 سيارة خلال الشهر الماضى.