سكودا تعيد تفعيل مصر على موقعها الإلكترونى

شريف عيسى: أعادت سكودا العالمية، تفعيل مصر على موقعها الإلكترونى الرسمى، بعد توقف استمر أكثر من 10 أشهر، عقب تصاعد أزمتها مع وكيلها السابق أرتوك أوتو.كانت الشركة العالمية ووكيلها السابق، قد أنهيا فى يناير الماضى الربط الإلكترونى بينهما على شبكة الإنترنت، وعلى مدار الشهور العشر الم



شريف عيسى:



أعادت سكودا العالمية، تفعيل مصر على موقعها الإلكترونى الرسمى، بعد توقف استمر أكثر من 10 أشهر، عقب تصاعد أزمتها مع وكيلها السابق أرتوك أوتو.





كانت الشركة العالمية ووكيلها السابق، قد أنهيا فى يناير الماضى الربط الإلكترونى بينهما على شبكة الإنترنت، وعلى مدار الشهور العشر الماضية، تولت كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، مهام الوكيل الحصرى لسيات الإسبانية، عبر مركز أودى التابع للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف.



وكانت كيان بالتعاون مع سكودا الأم، قد أعلنا فى بيان مشترك فى الثالث من إبريل من العام الجارى، توقيع عقد مشترك، تصبح كيان بموجبه المستورد الحصرى لسيارات سكودا.





