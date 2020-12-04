«سكودا» تستهدف زيادة المبيعات 40% في مصر خلال 2020

نظمت شركة “كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “سكودا” في مصر، احتفالية بمناسبة إطلاق سيارتها الجديدة «سكودا أوكتافيا A8» التي زودت بمجموعة من المواصفات المتميزة لفئة السيارات السيدان من حيث الأبعاد والمحرك ووسائل الأمان والتصميم.

فى البداية، أشاد أكسيل شرودر، رئيس قطاع المبيعات بمنطقة آسيا والأسواق الخارجية لشركة سكودا أوتو العالمية، بأداء شركة كيان إيجيبت وموزعيها المتميز خلال العام الحالى، على الرغم من كل التحديات التى نتجت عن انتشار جائحة “كوفيد-19”.

وأشار إلى أن الوضع العالمي الحالي يفرض قيودًا على مجالات مختلفة من الأعمال وقطاع السيارات، فى ظل تفاقم تلك التحديات والأوضاع الحالية، موضحا أن “سكودا أوتو” تسعى لتلبية احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم مع استمرار تطوير وتحسين وتحديث العروض المقدمة بالمنتجات والخدمات.

وقال إن الشركة تستهدف زيادة حجم مبيعاتها واتساع حصتها السوقية لتصل إلى 5.5 ألف مركبة، مع تسجيل معدلات نمو تتخطى 40٪ مقارنة بالعام الماضي”.

وتابع: “الخطة المستقبلية تسير نحو التواجد ضمن أفضل ثلاث علامات تجارية للسيارات مبيعًا في السوق المحلية، بالتوازي مع تنفيذ خطوات ثابتة مع علامتنا التجارية، فى ضوء تحقيق استراتيجيتنا في منطقة شمال إفريقيا، ومن هذا المنطلق يعد عامل أساسي وراء تكليف “سكودا” بتولي الدور القيادي لمنطقة شمال إفريقيا داخل مجموعة فولكس فاجن.

مشيرًا إلى أن الخطط الطموحة ستسهم في زيادة تطوير علامة سكودا التجارية ومجموعة فولكس فاجن في هذه المنطقة المهمة للغاية”.

وأعلن ” شرودر” عن سعي الشركة لخطط التوسع في زيادة شبكة الوكلاء بشكل أكبر للاقتراب أكثر من العملاء وتقديم تجربة متميزة لهم. من خلال تعيين 4 وكلاء جدد إضافيين في عام 2021.

نادر نبيل: “أوكتافيا” أسطورة حقيقية في سوق السيارات المصري

وأشاد المهندس نادر نبيل، مدير عام قطاع سكودا في شركة كيان إيجيبت، خلال كلمته في الاحتفالية بالطراز الجديد من “سكودا أوكتافيا” المنتمية لفئة السيارات “السيدان” التي أثبتت كفاءتها على مدار سنوات طويلة في جميع أنحاء العالم منذ تقديم الجيل الأول منها مع نهاية القرن الماضي.

قائلًا: “ارتبطت أوكتافيا في أذهان المصريين على وجه الخصوص بالجودة العالية والاعتمادية الكبيرة وأعلى مستويات الفخامة والأداء المميز”.

وأضاف أن كيان إيجيبت تقدم الجيل الجيد من «أوكتافيا A8» في السوق المحلية عبر 3 فئات، وهي: “Ambition، وStyle”، مع طرح الفئة الخاصة – الرياضية RS”.

وجاءت أوكتافيا A8 بتصميم جديد تمامًا تتميز بطابع جريء ورياضي جذاب من جميع الجوانب، كما أن أبعاد السيارة الجديدة الكبيرة توفر أعلى مستويات الراحة داخل المقصورة، التي أتت أفخم من أي وقت مضى، حيث تضم تجهيزات فخمة لا توجد عادة في السيارات من الفئة نفسها. فحسب الفئة المختارة، هناك شاحن الهواتف المحمولة Wireless Charger والمصابيح الرئيسية والخلفية العاملة بالكامل بأضواء Matrix LED، بخلاف التكيف الأوتوماتیکی الذي يمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين Climatronic daul zone AC system، وأيضًا جلود ألكانترا الفاخرة على المقاعد والواح الأبواب، إضافة إلى نظام التعليق الرياضي RS Sport suspension system الخاص بالفئة RS الرياضية تحديدًا، والعديد من التجهيزات الحصرية الأخرى.

وأشار نبيل إلى أن الفنتين الأولى والثانية وهما “Ambition /Style” مجهزتان بمحرك قوي من فئة TSI سعة 1.4 لتر، ينتج 150 “حصان” مع عزم دوران 250 نیوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات من طراز “Shift By Wire“، التى يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 4 ثوان، مع تسجيل سرعة قصوى مقدارها 223 كم/ساعة.

وتقدم طرازات «سكودا أوكتافيا» الفئة الأولى “Ambition” بسعر يصل إلى 399 ألفًا و999 جنيهًا، وقدرت أسعار الفئة الثانية “Style” بنحو 459 ألفًا و999 جنيهًا.



أحمد نبيل وأحمد عوض