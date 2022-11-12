«سكودا» تستدعي بعض سياراتها لفحصها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك

أصدر جهاز حماية المستهلك، بيانا مساء اليوم السبت، أكد خلاله أن شركة «كيان إيجيبت» للتجارة والاستثمار وكيل «سكودا» في مصر، أعلنت عن حملة استدعاء لفحص بعض سيارات سكودا «يتي – سوبيرب – رابيد – أوكتافيا – وفابيا» من ٢٠١٤ حتي ٢٠١٨.

وأضاف الجهاز خلال البيان، أن عملية الاستدعاء تأتي من خلال التعاون مع جهاز حماية المستهلك لفحص وتغيير مفجر الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر عدد السيارات المطلوبة ٣١٨٢.

ونوهت الشركة أن هذا الإجراء في إطار الاطمئنان على جودة و فاعلية المنظومة، وحرصا من شركة «كيان إيجيبت» وكيل سكودا في مصر علي سلامة عملائها.

وأشارت الشركة إلى أن الاستعلام عن أرقام الشاسيهات المشمولة بالإستدعاء، من خلال الاتصال على الخط الساخن للشركة ١٩١١٢ لحجز موعد بمركز خدمة كيان إيجيبت دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.