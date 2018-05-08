سكودا تثير مخاوف الوكلاء من جديد

شريف عيسى أثارت حادثة سكودا، التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى نهاية الأسبوع الماضى، مخاوف شركات السيارات، من إمكانية تعرض الملاك القدامى لطرازاتها لمخاطر التعرض لنفس الحادثة.دفعت تلك المخاوف الوكلاء لتجديد إعلانهم عن حملات الاستدعاء، لبعض طرازاتهم التى من المحتمل معاناتها من بعض

شريف عيسى



أثارت حادثة سكودا، التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى نهاية الأسبوع الماضى، مخاوف شركات السيارات، من إمكانية تعرض الملاك القدامى لطرازاتها لمخاطر التعرض لنفس الحادثة.

دفعت تلك المخاوف الوكلاء لتجديد إعلانهم عن حملات الاستدعاء، لبعض طرازاتهم التى من المحتمل معاناتها من بعض المشكلات فى الوسائد الهوائية «الإيرباج».

وشهد الأسبوع الماضى تداول أخبار تفيد بوفاة أحد مستهلكى سكودا فى حادث تصادم أثناء فتح الوسادة الهوائية «الإيرباج» وتطاير أجزاء معدنية من مقود السيارة.

وشهد العالم وفاة ما يقرب من 16 حالة، نتيجة الخروج غير الأمن للوسائد الهوائية التى تقوم على إنتاجها شركة صناعة الوسائد الهوائية اليابانية «تاكاتا».

ومع تفشى حملات الاستدعاء على الساحة العالمية، أعلنت علامات تجارية، بداية من 2016 عن حملات استدعاء محلية مماثلة، لتجنب خطر إصابة عملاءها حال الانفجار غير الأمن للوسائد الهوائية.

فى نوفمبر 2015، أعلنت تويوتا إيجيبت عن حملة استدعاء لطرازات كورولا وياريس، التى يعود إنتاجها من 2008 حتى 2015، لفحص واستبدال الوسادة الهوائية فى الجهة الأمامية بعد ملاحظة إمكانية تمزقها بعد فتحها أثناء حوادث التصادم الجسيمة.

أعلنت هوندا إيجيبت مارس 2016، عن استدعائها ما يقرب من 11 ألفاً و500 سيارة، من 6 طرازات، إنتاجها خلال الفترة من 2002، حتى 2013، لإصلاح الخلل فى الوسائد الهوائية، والمنتجة من شركى تاكاتا العالمية.

فى يناير 2017، أعلنت شركة «دايموند موتوز»، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية ميتسوبيشى، عن حملة استدعاء موسعة لطراز لانسر إنتاج أعوام تبدأ من 2003 وحتى 2012، بهدف فحص واستبدال بعض أجزاء الوسائد الهوائية الأصلية الخاصة بالراكب المرافق فقط، بالجهة الأمامية اليمنى.

جددت تويوتا وهوندا حملات الاستدعاء لطرازاتها المذودة بوسائد تاكاتا الهوائية، فيما قالت جيب إيجيبت عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «انطلاقاً من رغبتها فى القضاء على جمیع الشكوك والتكهنات فیما یتعلق بمسألة إستدعاء بعض السیارات.

وأصدرت كيان إيجيبت، الوكيل الحصرى لسكودا فى مصر، بياناً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» نعت فيه المُتوفى، مؤكدة اسعدادها للقيام بكل ما يلزم للكشف على السيارة الخاصة بالفقيد وفحصها لاستبيان سبب الحادث والعوامل التى أدت لحدوثه.

نفت كيان كل ما أشيع مؤخرًا بشأن حملة الاستدعاءات الخاصة بالوسائد الهوائية للسيارات، وهى حملات لا تستهدف السوق المصرية، بل كانت موجهة للأسواق الأخرى مثل أستراليا وغيرها من البلاد.

قال نادر نبيل، مدير عام سكودا بشركة كيان إيجيبت، إن السيارة المتعلقة بالحادث، متوقع أن يجرى فحصها خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير للتعرف على الأسباب التى أدت للوفاة.

أكد نبيل فى تصريح لـ«المال» أنه لم يتعرف حتى الآن على عام صنع السيارة، والمواصفات الفنية لها، مؤكدًا أن مصر لم يكون بها أى حملات لاستدعاء سكودا تتعلق بمشكلة تاكاتا للوسائد الهوائية.

عرف العالم شركة تاكاتا فى أبريل 2013 عندما أعلنت عن وجود أزمة فى وسائدها الهوائية، تؤدى إلى انفجارها، ما يعرض سائق السيارة لأخطار الإصابة أو الوفاة.

رصدت الشركة اليابانية العالمية لصناعة الوسائد الهوائية إصابة ما يقرب من 139 شخصًا، ووفاة حالتين على الأقل نتيجة انفجار وحدة النافخ للإيرباج لسياراتهم، ما يؤدى إلى تناثر قطع معدنية من عجلة القيادة إلى مستقلى السيارة، ما يجعلها مهددة لحياه الأشخاص المتواجدين بالسيارة.

أعلنت تاكاتا عن سعيها لاستدعاء 3.6 مليون سيارة من علامات هوندا، ونيسان، ومازدا، وبى إم دابيلو، وتويوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، كونها تعانى من مشكلات فى الوسائد الهوائية المتواجدة بها.

فى يوليو 2014، أعلنت تويوتا موتورز العالمية عن حملة استدعاء فى اليابان تشمل 650 ألف سيارة، بسبب وسائد تاكاتا الهوائية، وانضم لها علامات تجارية أخرى مثل كرايسلر، وفورد، وسوبارو.

مع تفاقم أزمة تاكاتا، أعلنت تويوتا عن حملة أستدعاء أخرى فى كل من اليابان، والصين، لما يقرب من 190 ألف سيارة، فيما كشفت هوندا عن سعيها لاستدعاء 3 ملايين سيارة، فيما أعلنت كرايسلر عن استدعاء 139 ألف سيارة، وفورد 450 ألف وحدة، ومازدا 265 ألف سيارة، وبى أم دابليو 140 ألف سيارة.

فى يوليو 2014، كشف موقع رويترز عن استدعائها 1.6 مليون سيارة من موديلات انتجت خلال الفترة من مايو 1999 وحتى أغسطس 2006.

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور بالطرقات السريعة «الحكومية الأمريكية» فى نوفمبر 2014، عن صول عدد الحوداث الناجمة عن وسائد تكاتا الهوائية 1729 حادثة خطيرة، بين وفيات وإصابات.

كما أصدرت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات بياناً أعلنت فيه، عن استدعاء 5 ملايين سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة عيوب بالوسائد الهوائية، كما أعلنت كرايسلر عن سعيها لاستدعاء 3.3 مليون سيارة جراء مخاوف من إمكانية انفجار الإير باج، ووفاة سائق السيارة أو تعرضه لإصابات.

أعلنت تويوتا فى مايو 2015 عن سعيها لإجراء عملية استدعاء واسعة تضم 5 ملايين سيارة من 35 موديلاً مختلفًا فى الفترة من مارس 2003 وحتى نوفمبر 2007، كما قالت نيسان إنها تستعد لاستدعاء 1.56 مليون سيارة انتجت فى الفترة من 2004 وحتى 2007.

فى مايو 2015، أعلنت ميتسوبيشى موتورز، عن نيتها لاستدعاء 512 ألف سيارة، منها 412 سيارة بيعت خارج اليابان.

فى يونيو من العام الماضى، أعلنت شركات صناعة السيارات عن استدعاء 100 مليون سيارة من مختلف دول العالم، من 11 صانعًا للسيارات، وردت وسائد هوائية لطرازاتهم بداية من 2000، كما أعلنت إشهار إفلاسها بعد الخسائر التى تعرضت لها نتيجة حملات الاستدعاءات التى أعلنت عنها من قبل العديد من العلامات التجارية.