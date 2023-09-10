«سكودا» تتصدر تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال أغسطس الماضى (جراف)

تصدرت «سكودا» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 624 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضي.

وحلت «رينو» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الأوروبية في مصر، مسجلة نحو 509 مركبات، تلتها «فولكس فاجن» في المركز الثالث بواقع 498 مركبة.

فى المقابل، تراجعت «مرسيدس» للمرتبة الرابعة بإجمالى 455 سيارة، أعقبتها «أوبل» في المركز الخامس بنحو 269 مركبة.

وجاءت «بي إم دابليو» فى المرتبة السادسة بترخيص 262 سيارة، أعقبتها «ستروين» في المركز السابع بواقع 201 وحدة.

وحصدت «أودي» المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الأوروبية في مصر، مسجلة نحو 173 مركبة خلال الشهر الماضى.

«نيسان» تقود تراخيص الطرازات اليابانية في مصر

قادت «نيسان» صدارة تراخيص السيارات اليابانية في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 793 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضى.

‎

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 789 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث مسجلة نحو 541 مركبة.

‎

وتمركزت «ميتسوبيشي» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 316 مركبة، أعقبتها «سوبارو» فى المركز الخامس بواقع 159 سيارة.

‎

وظهرت «هوندا» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة 115 سيارة خلال الشهر الماضى.

«شيري» تتربع على قمة تراخيص السيارات الصينية في مصر

تربعت العلامة الصينية «شيري» على قمة تراخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1011 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضى.

‎

وحلت «إم جي» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 853 مركبة، تلتها «بي واي دي» فى المركز الثالث بنحو 497 مركبة.

وصعدت «جيتور» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 170 سيارة، أعقبتها «جيلي» في المركز الخامس بواقع 56 سيارة.

وحلت «جاك» فى المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أغسطس الماضى مسجلة نحو 45 مركبة في مختلف وحدات المرور

«هيونداي» الأكثر ترخيصًا للسيارات الكورية في مصر

تربعت «هيونداي» على قمة تراخيص السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1083 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضى.

وحلت «كيا» فى المرتبة الثانية بإجمالي نحو 663 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 38 سيارة خلال تلك الفترة.

احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 263 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «فورد» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 37 مركبة، وتلتها «جيب» فى المركز الثالث بواقع 16 سيارة خلال الشهر الماضى.