«سكودا» تتصدر تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال سبتمبر الماضى (جراف)

احتفظت «سكودا» بصدارة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الأوروبية في مصر للشهر الثاني على التوالي، بعدما تمكنت من تسجيل 546 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضي.

وصعدت «مرسيدس» للمرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الأوروبية في مصر مسجلة نحو 489 مركبة، تلتها «فولكس فاجن» في المركز الثالث بواقع 420 سيارة، ثم «بي إم دابليو» بنحو 326 وحدة.

فى المقابل، تراجعت «رينو» للمرتبة الخامسة بإجمالى 247 سيارة، أعقبتها «أوبل» و«ستروين» في المركز السادس بنحو 216 مركبة لكل منهما.

وجاءت «أودي» فى المرتبة السابعة بترخيص 145 سيارة، أعقبتها «بيجو» في المركز الثامن بواقع 141 وحدة.

وحصدت «أودي» المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الأوروبية في مصر مسجلة نحو 173 مركبة خلال الشهر الماضى.

«سوزوكي» تقود تراخيص الطرازات اليابانية في مصر

قادت «سوزوكي» صدارة تراخيص السيارات اليابانية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 726 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى.

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بينما تراجعت «نيسان» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 539 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث مسجلة نحو 499 مركبة.

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وتمركزت «ميتسوبيشي» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 250 مركبة، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع 100 سيارة.

«شيري» على قمة تراخيص السيارات الصينية في مصر

تربعت العلامة الصينية «شيري» على قمة تراخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 978 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى.

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وحلت «إم جي» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 737 مركبة، تلتها «بي واي دي» فى المركز الثالث بنحو 244 مركبة.

وصعدت «جيتور» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 98 سيارة، أعقبتها «جاك» في المركز الخامس بواقع 56 سيارة.

«هيونداي» الأكثر ترخيصًا للسيارات الكورية في مصر

تربعت «هيونداي» على قمة تراخيص السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 886 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى.

وحلت «كيا» فى المرتبة الثانية بإجمالي نحو 550 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 38 سيارة خلال تلك الفترة.

احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 131 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «فورد» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 39 مركبة، وتلتها «جيب» فى المركز الثالث بواقع 12 سيارة خلال الشهر الماضى.