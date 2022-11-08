«سكودا أوكتافيا» تقود تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر

تصدرت «سكودا أوكتافيا» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 166 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

فى حين صعدت «رينو ميجان» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 116 سيارة، أعقبتها «سكودا كودياك» ثالثًا بواقع 111 وحدة.

وتراجعت «فيات تيبو» للمرتبة الرابعة مسجلة نحو 84 مركبة، تلتها «أوبل كورسا» فى المركز الخامس بواقع 76 سيارة.

وحافظت «ستروين C5 إير كروس» على تمركزها فى المرتبة السادسة بعدما تمكنت من ترخيص 63 سيارة، فيما صعدت «أودى Q3» للمركز السابع بواقع 60 مركبة.

وحصدت «رينو داستر» فى المرتبة الثامنة مسجلة نحو 59 سيارة، تلتها «ستروين سى إليزيه» فى المركز التاسع بواقع 57 مركبة.

وجاءت «رينو لوجان» فى المرتبة العاشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 47 مركبة خلال أكتوبر الماضى.

السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أكتوبر الماضى

الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 سكودا أوكتافيا 166 2 رينو ميجان 116 3 سكودا كودياك 111 4 فيات تيبو 84 5 أوبل كورسا 76 6 ستروين C5 إير كروس 63 7 أودى Q3 60 8 رينو داستر 59 9 ستروين سى إليزيه 57 10 رينو لوجان 47 11 لادا جرانتا 46 12 أوبل كروس لاند 44 13 بيجو 301 44 14 مرسيدس GLE 450 42 15 بيجو 3008 34

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

إعداد – المال