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«سكودا أوكتافيا» تقود تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر

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«رينو» وصيفاً

«سكودا أوكتافيا» تقود تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر
المال - خاص

المال - خاص

11:52 ص, الثلاثاء, 8 نوفمبر 22

تصدرت «سكودا أوكتافيا» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 166 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

فى حين صعدت «رينو ميجان» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 116 سيارة، أعقبتها «سكودا كودياك» ثالثًا بواقع 111 وحدة.

وتراجعت «فيات تيبو» للمرتبة الرابعة مسجلة نحو 84 مركبة، تلتها «أوبل كورسا» فى المركز الخامس بواقع 76 سيارة.

وحافظت «ستروين C5 إير كروس» على تمركزها فى المرتبة السادسة بعدما تمكنت من ترخيص 63 سيارة، فيما صعدت «أودى Q3» للمركز السابع بواقع 60 مركبة.

وحصدت «رينو داستر» فى المرتبة الثامنة مسجلة نحو 59 سيارة، تلتها «ستروين سى إليزيه» فى المركز التاسع بواقع 57 مركبة.

وجاءت «رينو لوجان» فى المرتبة العاشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 47 مركبة خلال أكتوبر الماضى.

السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أكتوبر الماضى

الترتيبالطرازعدد السيارات المرخصة
1سكودا أوكتافيا166
2رينو ميجان116
3سكودا كودياك111
4فيات تيبو84
5أوبل كورسا76
6ستروين C5 إير كروس63
7أودى Q360
8رينو داستر59
9ستروين سى إليزيه57
10رينو لوجان47
11لادا جرانتا46
12أوبل كروس لاند44
13بيجو 30144
14مرسيدس GLE 45042
15بيجو 300834

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

إعداد – المال

المال - خاص

المال - خاص

11:52 ص, الثلاثاء, 8 نوفمبر 22