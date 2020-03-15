«سكوت هنصور».. السينما المصرية تتحدى «كورونا» رغم خسائر متوقعة

وسط مخاوف من تأثيرات على الصناعة، تقابلها تأكيدات باستمرار أغلب الأفلام في التصوير.

أسئلة كثيرة أثيرت الأونة الأخيرة مع ظهور فيروس كورونا ، والقرارت التي اتخذت في مواجهته وبينها منع التجمعات والأعمال الفنية التي تتطلب توفر مجاميع في التصوير،

فهل ستتأثر السينما المصرية الفترة القادمة بتداعيات الفيروس المميت، وهل سيحجم منتجي السينما المصرية عن إنتاج أفلام سينمائية جديدة التي تسوجب تصويرها في استوديوهات مختلفة وتجمعات طيلة الوقت، وهل سيتم تأجيل عرض الافلام السينمائية التي كانت مفترض طرحها خلال الأشهر القليلة القادمة.

أسئلة طرحتها “المال”، على بعض نقاد السينما حول، وسط مخاوف من تأثيرات على الصناعة، تقابلها تأكيدات باستمرار أغلب الأفلام في التصوير.

ماجدة موريس: السينما ستتأثر ماليا وستربح كوميديا جديدة

قالت الناقدة ماجدة موريس، إن صناعة السينما ستتأثر من جانبين الفترة المقبلة بفيروس كورونا الأول يتمثل في تأثر دور العرض السينمائية بمصر بغياب الجمهور خوفا من التجمعات الكبيرة.

والتأثير الثاني، وفق موريس، يتمثل في محاولة بعض صناع السينما ومؤلفيها كتابة موضوعات تتعلق بهذا الفيروس بشكل وطابع كوميدي لبعض الأفلام السينمائية القادمة.

ونوهت موريس إلى أن إيطاليا قامت بإغلاق جميع دور العرض السينمائية والمسارح اليومين الماضيين ، ومصر مثل أي دولة في العالم ستتأثر بهذا الوباء حتى لو بدرجة معينة.

نادر عدلي : سيتأثر منتجي السينما لفترة معينة بسبب الفيروس

ويرى الناقد نادر عدلي أن هناك تخوفا كبيرا للموزعين والمنتجين السينمائيين حاليا بسبب هذا الفيروس؛ لعرض أفلام سينمائية في الفترة القادمة، والتي تتطلب وجود تجمعات كبيرة وجمهور من مختلف الأعمار لتحقيق إيرادات لهذه الأفلام في الموسم السينمائي القادم.

ونوه إلى أن صناعة السينما المصرية لن تتاثر بهذا الوباء حتى لو أحجم بعض المنتجين السينمائيين عن طرح أفلامهم الجديدة الفترة المقبلة.

وقال: “سيتأثر هؤلاء المنتجون فقط لفترة معينة حتى تعود الحياة لطبيعتها بعد انحسار المرض”.

وأشار إلى أنه يمكن تأجيل تصوير أفلام سينمائية جديدة الأيام القادمة؛ لاسيما أنه لن يتم تحديد موعد معين لعرضها بسبب حالة الترقب لما سيحدثه هذا الفيروس حاليا في مصر، مثلما تأثرت الحالة السينمائية بالخليج العربي بإلغاء بعض المهرجانات السينمائية بها .

حنان شومان : أغلب الأفلام مازالت مستمرة في التصوير وأوشكت على الانتهاء

أما الناقدة حنان شومان ترى أن السينما لن تتاثر بهذا الوباء لو تجاهلنا الأمر وقلت حالة الهلع الموجودة لدى الكثيرين بالشارع المصري.

وأوضحت أن الإعلام المصري يجب أن يقلل هذه الحالة في برامجه الأيام القادمة، لافتة إلى أن هناك حالة من الجهل في التعامل مع هذا الوباء بصورة كبيرة.

ولفتت إلى أن أغلب الأفلام مازالت مستمرة في التصوير وأوشكت على الانتهاء.

