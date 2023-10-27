«سكوب للتنمية» تتعاقد مع «Incomercial» لإدارة وتشغيل مشروع «زوم بلازا»

أعلنت شركة سكوب للتنمية العقارية، عن تعاقدها مع شركة “Incomercial” لإدارة وتشغيل وتأجير مشروع “Zoom Plaza”، الكائن بحي جنوب الأكاديمية، بالقاهرة الجديدة.

وقالت “سكوب” في بيان إن هذا التعاقد يأتي في إطار خطتها الطموح للتعاقد مع شركاء نجاح بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها لمرحلة ما بعد البيع.

وأكدت أن طبيعة التعاقد مع “Incomercial” سيكون في مجال إعداد الاستشارات الإستراتيجية والتقييمات اللازمة لإدارة المشروع، وكذلك تقديم الاستشارات لإدارة المرافق، وإدارة وتشغيل المُمتلكات، وإعداد كافة الأبحاث والدراسات التسويقية للمنشآت، وإعلاء القيمة التسويقية والإيجارية لمالكي الوحدات بالمشروع، وإعداد الدراسات التي تحقق أعلي عائد على الاستثمار.

من جانبه، قال محمد غباشي، رئيس مجلس إدارة شركة “Scope Developments” المالكة لــ “Zoom Plaza” ، إن المشروع يتميز بتصميمه المعماري الحديث والفريد من نوعه، مما يجعله فرصة استثمارية واعدة.

وأكد أن المشروع بالكامل مُصمم وفقًا لمعاير التنمية المُستدامة وصديق للبيئة، وذلك باستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، ويتمتع بتوافر مساحات خضراء واسعة مما يجعله فرصة استثمارية واعدة أمام المُستثمرين للاستثمار بالمشروع.

وأعلن “غباشي” عن بدء أعمال الجسات الأرضية لمشروع” Zoom Plaza” تمهيدًا للانتهاء من إجراءات التراخيص وبدء أعمال الحفر والأساسات للمشروع، وهذا يعكس خطة الشركة نحو تحقيق رؤيتها في إنشاء مجتمع حضاري حديث يلبي احتياجات العملاء ويوفر تجربة استثنائية للمُستثمرين بالقاهرة الجديدة.

في السياق نفسه، قال محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة “Incomercial”، إن الشركة تستهدف تواجدها مع كافة الشركاء المُميزين بالسوق العقارية المصرية، الذين يستهدفون تطبيق أعلى معايير الجودة البنائية، مُشيرًا إلى أن مشروع “Zoom Plaza” منتج عقاري عصري ومُبتكر للأعمال التجارية، ويعد المشروع المثالي للعلامات التجارية العالمية والمحلية لتعزيز وجودها وتواجدها في السوق المصري النشط والمُتنامي دائمًا.

موقع مميز

من جانبه، قال المهندس محمد محيى، رئيس قطاع إدارة المشروعات والتسويق بشركة “Incomercial” إن شركة “سكوب” رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، ولديها العديد من المشروعات المختلفة في المدن الجديدة.

وأشار إلى أن التعاقد مع الشركة يعكس التزام” Incomercial” بتقديم أفضل الخدمات لعملائها لمرحلة ما بعد البيع، مُؤكدًا أن تعاقد المُطورين العقاريين بشكل عام مع شركات التشغيل والإدارة يعد من أهم عوامل نجاح المشروعات التجارية والإدارية، مما يساهم في تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية للمالكين، وهذا ما تنتهجه شركة” Scope Developments” في سياستها التسويقية والبيعية لكافة مشروعاتها.

تفاصيل المشروع

ويعد مشروع “Zoom Plaza” من أهم المشروعات التجارية والإدارية بحي جنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3384 مترا مربعا، والمساحة البنائية للمشروع 13,000ألف متر مربع، أي ما يعادل 40% للدور الأرضي، و44% للدور المُتكرر، ويضم مجموعة مُتنوعة من الوحدات التجارية والإدارية والطبية، بمساحات مُختلفة تتناسب مع احتياجات جميع المُستثمرين والعملاء.