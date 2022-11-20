«سكوب» تفاضل بين «هيرميس» و«الأهلى فاروس» لاختيار مستشار لتدبير تمويلات بنكية

تفاضل شركة سكوب العقارية، التابعة لمجموعة السويلم القابضة السعودية، بين بنكى استثمار هيرميس والأهلى فاروس كابيتال؛ لاختيار إحداهما لتولّى مهام المستشار المالى لها فى حصولها على قروض من السوق المحلية؛ لتغطية تمويلات مشروع تطوير وتنمية كورنيش المقطم.

كانت «سكوب» وقّعت، فى أبريل الماضى، عقد شراكة مع «النصر للإسكان والتعمير»؛ إحدى كيانات «القابضة للتشييد والتعمير»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تتولى بموجبه الأولى أعمال تنمية قطعة أرض مساحتها نحو 1.7 مليون متر مربع على كورنيش المقطم.

وقالت مصادر مقرّبة، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إن مسئولى «سكوب» عقدوا أكثر من اجتماع مع ممثلى هيرميس والأهلى فاروس، للتعريف بطبيعة المشروع العمرانى والترفيهى المرتقب، بجانب تحديد البدائل التمويلية المتاحة بالسوق المحلية، لاختيار أنسبها وأكثرها ملاءمة، فى ظل الارتفاعات المستمرة بأسعار الفائدة.

وأكدت المصادر أن الدراسات الأولية تشير إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع ستقارب 32.8 مليار جنيه، وستصل مدة تنفيذه إلى 5 سنوات من تاريخ صدور التراخيص، فى حين من المتوقع خلال 2023 تحديد آليات التمويل بشكل نهائى.

ولفتت إلى بدء «سكوب» مفاوضات أولية مع بنك مصر للحصول على قرض بقيمة ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه؛ بهدف توفير وتغطية السيولة اللازمة لعمل شركات المقاولات بالموقع خلال العام المقبل، لكنها أكدت أن تلك المبالغ ما زالت رهينة الدراسات المالية والفنية.

وأوضحت أن شركة سفلز العالمية للاستشارات العقارية تُعد حاليًّا دراسة لـ«سكوب» حول سبل استخدام وحدات المشروع، وبناءً عليها سيتم الشروع فى المفاوضات البنكية، مؤكدة أن الرغبة فى الوصول لهيكل تمويلى قوى وسليم كانت الدافع لعملية اختيار هيرميس أو الأهلى فاروس قبل الإطلاق الفعلى للمشروع.

كانت «المال» قد نشرت فى السابق أن «سكوب» تتفاوض لاقتراض 300 مليون دولار من 3 بنوك هى: تنمية الصادرات السعودى، والبنك الآسيوى فى الصين، وآخَر فى نيويورك؛ لتمويل مشروع المقطم.

يُشار إلى أن المخطط العام للمشروع يتضمن إقامة وحدات تجارية وإدارية ومنطقة ترفيهية، ومول متكامل على المساحة الأمامية لأرض منطقة كورنيش المقطم، بجانب إنشاء مشروع سكنى متكامل يضم فيلات وشققًا سكنية وناديًا رياضيًّا، وذلك على جزء من الأرض بمساحة 750 ألف متر، ستشمل نحو 6000 وحدة.

فيما كشف علاء خضر، الرئيس التنفيذى لـ«سكوب»، عن مزيد من تفاصيل الشراكة مع «النصر للإسكان»، والتى تضمنت تحديد 5.1 مليار جنيه سعرًا للأرض، فيما ستحصل «النصر» على حصة 13.9 مليار جنيه من الإيرادات.

أما صافى دخل المشروع فسيبلغ 28.7 مليار جنيه، وصافى حصة «النصر للإسكان» بعد خصم قيمة الأرض نحو 8.7 مليار جنيه. أما صافى حصة «سكوب» فيبلغ 20 مليار جنيه، وفقًا لخضر.

وحرصت «سكوب» على التعاقد مع أهم الاستشاريين الهندسيين للوصول إلى أفضل تصميم وتنفيذ للمشروع، الذى يعدّ باكورة وجودها فى سوق التنمية العقارية بمصر، ومنها التعاقد مع «هيل إنترناشيونال» لتقديم خدمة الإدارة، ثم «فوستر» الإنجليزية لإعداد التصميمات والاستشارات الهندسية بالتحالف مع مكتب صبور الهندسى.