سكوب العقارية : 61 مليار جنيه الإيرادات المتوقعة لمشروع تطوير كورنيش المقطم

قال علاء خضر، رئيس شركة سكوب العقارية، إن مشروع تطوير وتنمية كورنيش المقطم يقع على مساحة 1.750 مليون متر مربع، تم تخصيص 1.2 مليون متر مربع للوحدات السكنية بواقع 6 آلاف وحدة.

وأضاف خضر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، لتوقيع عقد تطوير كورنيش المقطم بالشراكة بين شركتي النصر للإسكان وسكوب العالمية، أنه تم تخصيص 200 ألف متر مربع من مساحة المشروع للاستخدام التجاري بالإضافة إلى 100 ألف متر مربع للوحدات الإدارية والتعليمية و200 ألف متر للترفيه.

وأشار إلى أن المشروع بتكلفة استثمارية 32 مليار جنيه، كما تتجاوز تبلغ حجم إيرادات المتوقعة نحو 61 مليار جنيه على مدار 11 عاما.

ولفت إلى أن المساحة الخضراء تبلغ نسبة 60% من إجمالي مساحة المشروع، متوقعا ارتفاع الطلب على الإسكان فوق المتوسط والفاخر والعقار الإداري خلال عام 2025.

جاء ذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عبد الرحمن السويلم رئيس شركة سكوب العالمية الهندسية.