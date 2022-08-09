«سكوب» العقارية توقع مع «هيل إنترناشيونال» لإدارة مشروع تطوير كورنيش المقطم

وقَّعت شركة سكوب العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة السويلم القابضة السعودية، عقد إدارة مشروع تطوير كورنيش المقطم مع شركة “هيل إنترناشونال”.

وأعرب المهندس علاء خضر، العضو المنتدب لشركة سكوب العقارية، عن سروره ببدء التعاقدات في مشروع تطوير كورنيش المقطم، من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية؛ من أهمها شركة هيل إنترناشونال،

مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي استكمالًا لإستراتيجية الشركة في تبادل وتوطين المعرفة على مستويات عالية مع الشركات وبيوت الخبرة العالمية التي تمثل قيمة مضافة للمشروع.

وأضاف خضر أن مشروع تطوير كورنيش المقطم مميز من حيث الموقع والإطلالة والإستراتيجية، وذلك بما يتوافق مع الرؤية التقدمية للجمهورية الجديدة،

وهو مشروع متكامل يمثل ارتقاء نوعيًّا في جودة الحياة لمنطقة المقطم، حيث يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر مربع في موقع متميز، ويعتبر النقطة الأقرب للمراكز الحيوية في القاهرة، وله إطلالة فريدة على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات،

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 32 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل قيمته السوقية إلى نحو 61 مليار جنيه.

في هذا الصدد قال المهندس وليد عبد الفتاح، نائب أول رئيس شركة هيل إنترناشيونال لإدارة المشروعات والمدير التنفيذي لأفريقيا، إن هذا التعاون يأتي ضمن إستراتيجية الشركة التوسعية في السوق المصرية،

مضيفًا أن الشركة لها تاريخ كبير في عملية إدارة المشروعات يمتد لأكثر من 10 آلاف مشروع.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تشهد عودة المشروعات والبرامج السياحية للزخم المفقود منذ فترة انتشار جائحة كورونا، وهو ما يظهر جليًّا بمشروع تطوير كورنيش المقطم،

مؤكدًا أن مصر ستظل رائدة في جذب السياح إلى معالمها ومناظرها الطبيعية، وحضارتها العريقة.

وأضاف عبد الفتاح أن هذا المشروع تاريخي بالنسبة لمنطقة المقطم، ويمثل تناغمًا بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يشجع الاستثمار طويل الأجل الذي من شأنه تغيير المنطقة لعقود مقبلة.

يُذكَر أن المشروع متعدد الاستخدامات ويشمل مكونين رئيسيين؛ الأول كورنيش المقطم والمصاطب كمنطقة ترفيهية تجارية فندقية بمساحة 1.3 مليون متر مسطح،

والمكون الثاني بمساحة 750 ألف متر مسطح بالهضبة الوسطى (كومباوند سكني متكامل الخدمات)، يحتوى على أنشطة تعليمية ورياضية وترفيهية بمستويات عالمية ترتقي لطموح ساكنيها،

وسبق أن تم توقيع عقد شراكة بين سكوب العقارية وشركة النصر للإسكان والتعمير إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.