«سكوب العقارية» تضخ 300 مليون جنيه لإنشاء مول طبى تجارى بالقاهرة الجديدة

قال عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة فى شركة سكوب للتطوير العقارى، إن شركته انتهت من الدراسات اللازمة لإنشاء مول طبى تجارى فى منطقة التجمع على مساحة 8 آلاف متر بقيمة استثمارية 300 مليون جنيه .

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه من المتوقع أن يبدأ العمل والتنفيذ فى الأعمال الإنشائية للمشروع خلال أربعة أشهر، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة.

وأشار إلى أن «سكوب» تخطط لتنفيذ عدة مشروعات خلال الفترة المقبلة فى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، ضمن خططها التوسعية، بعد الانتهاء من الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء العمل .

وكشف عن استعداد شركته لتنفيذ مشروع سكنى فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 20 فدانا، إذ من المتوقع بدء العمل فيه بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة .

وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركة أظهرت تحقيق مبيعات فى مناطق النرجس واللوتس والأندلس، بقيمة 120 مليون جنيه بزيادة عن المبيعات المستهدفة بنحو 20 مليونا خلال الربع الأول من عام 2021 .

وتابع: «حققت المشروعات التى تنفذها الشركة مبيعات تجاوزت المليار جنيه بالربع الأول من العام الراهن».

كان محمد غباشى، رئيس الشركة، قال سابقاً لـ«المال» إن الشركة بدأت نشاطها فى مناطق التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، وتملك مينى كمبوند فى الحى الرابع مقابل للنادى الأهلى بمنطقة «بيت الوطن» يضم 16 وحدة سكنية أوشكت على الانتهاء من بيعها إضافة إلى «مينى كمبوند» فى منطقة شمال الرحاب يضم 24 وحدة سكنية.

وأفاد بأن الشركة تنفذ مجموعة عمارات فى الحى الأول والثانى والثالث والرابع بمنطقة «بيت الوطن» لأنها من المناطق الواعدة والمتميزة.

وحول محفظة الأراضى، أوضح أن الشركة تركز أعمالها فى القاهرة الجديدة فقط لأنها بعد عدة دراسات وأبحاث استقرت على مناطق «بيت الوطن» و«اللوتس» و«النرجس» و«الأندلس»، متابعاً : إن الشركة تعمل على شراء الأراضى المتميزة والصالحة للبناء وتنفيذ مشروعاتها عليها ثم إعادة بيع الوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو طبية أو فندقية وغيرها .

وأكد أن الشركة وضعت خطة خمسية للتوافق مع اشتراطات عملية الادراج فى البورصة المصرية، وتأسيس مجموعة من الشركات التابعة فى مجالات متنوعة منها الاستصلاح الزراعى والاستزراع السمكى، حتى تتحول إلى شركة قابضة.