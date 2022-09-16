«سكوب العقارية» تتعاقد مع مكتب «أكتيف برينز» للاستشارات لإطلاق مشروع تطوير كورنيش المقطم

أعلنت شركة سكوب العقارية إحدى الشركات التابعة لمجموعة السويلم القابضة السعودية، عن توقيع الشركة عقود تعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المحلية والعالمية، لتنفيذ والإشراف على مشروع تطوير كورنيش المقطم.

ووقع الخميس، علاء خضر العضو المنتدب لشركة سكوب العقارية عقد تعاون مع مكتب “اكتيف برينز” برئاسة الدكتور شريف عبدالباقي، الخبير في دراسات التربة من النواحي الجيولوجية والجيوفيزيقية والجيوتقنية، خاصة في منطقة المقطم ، وذلك تمهيدا لإمكانية استخدام التربة بالشكل الأمثل أثناء وبعد تنفيذ المشروع وتوطئة للتعاقد مع إحدى الشركات العالمية في تخصص التخطيط العمراني.

وأضاف خضر أنه حرصا من الشركة على ضمان السيولة المرورية والحد من الاختناقات أثناء وبعد المشروع، وأيضا تصميم شبكة طرق تليق بحجم المشروع، فقد تم توقيع عقد تعاون مع مكتب ICE برئاسة الدكتور أسامة عقيل وهو من بيوت الخبرة الكبيرة في تخصص استشارات المرور والطرق.

وتابع خضر أنه تم توقيع عقد تعاون مع مكتب توفيق المتخصص في تقديم الاستشارات البيئية والمجتمعية، في ضوء اهتمام الدولة بتقليل حدة التأثيرات البيئية، وإيجاد بيئة صحية سليمة للسكان.

يذكر أن المشروع متعدد الاستخدامات يشمل مكونين رئيسيين الأول كورنيش المقطم والمصاطب كمنطقة ترفيهية تجارية فندقية بمساحة 1.3 مليون متر مسطح، والمكون الثاني بمساحة 750 ألف متر مسطح بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات).

ويحتوي المشروع على أنشطة تعليمية ورياضية وترفيهية بمستويات عالمية ترتقي لطموح ساكنيها.