«سكوب» العقارية تبحث اقتراض 300 مليون دولار لتغطية إنشاءات مشروع كورنيش المقطم

تسعى شركة سكوب العقارية -التابعة لمجموعة «السويلم» القابضة السعودية-، لاقتراض 300 مليون دولار من عدة بنوك آسيوية وأمريكية، بهدف تغطية جزء من التمويلات اللازمة لإنشاء مشروع تطوير وتنمية كورنيش المقطم.

كانت «سكوب» قد وقعت فى شهر أبريل الماضى عقد شراكة مع «النصر للإسكان والتعمير»، إحدى كيانات «القابضة للتشييد والتعمير»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تتولى بموجبه الأولى أعمال تنمية الأرض البالغة مساحتها نحو 1.7 مليون متر مربع.

قال علاء خضر، الرئيس التنفيذى لشركة سكوب العقارية، إن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تقارب 32 مليار جنيه، وستصل مدة تطويره إلى 5 سنوات من تاريخ صدور التراخيص، والتى ما زالت لم تصدر بعد، ومتوقع خروجها للنور خلال العام المقبل.

وأوضح خضر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن السويلم القابضة تعتبر من أبرز شركات المقاولات والطاقة فى السعودية، ولذلك سيتم الاعتماد عليها فى التفاوض مع بنوك مثل تنمية الصادرات السعودى، والبنك الآسيوى فى الصين، وآخر فى نيويورك، بهدف الحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل إنشاءات المشروع.

وأشار إلى أن المفاوضات فى مرحلة مبكرة، خاصة وأن «سكوب» مازالت تجرى الدراسات اللازمة للحصول على تراخيص البناء، بخلاف الاستغلال الأمثل للوحدات، لكنه تم الاتفاق على إقامة وحدات تجارية وإدارية ومنطقة ترفيهية، ومول متكامل على المساحة الأمامية لأرض منطقة كورنيش المقطم.

ونوه خضر بأن الشركة أعدت هيكل تمويل متنوع للحصول على سيولة لتغطية إنشاءات المشروع المرتقب، تشمل القرض الدولارى، بجانب الاقتراض المحلى، وأيضاً الحصول على جزء من حصيلة الصكوك التى تنوى مجموعة السويلم طرحها فى السعودية، كل هذا بجانب المصادر التقليدية كالموارد الذاتية ومتحصلات البيع.

وذكر أنه سيتم إنشاء مشروع سكنى متكامل يضم فيلات وشققا سكنية وناديا رياضيا، وذلك على جزء من الأرض بمساحة 750 ألف متر، وستشمل نحو 6000 وحدة.

وأشار إلى أن المشروع بتكلفة استثمارية 32 مليار جنيه، كما يتجاوز حجم إيراداته المتوقعة نحو 61.5 مليار جنيه، وتسيطر المساحة الخضراء على نسبة %60 منه، فيما تتوزع نسب الشراكة فى الإيرادات ما بين نحو %22 لصالح «النصر للإسكان» والباقى لـ«سكوب».

وأفاد خضر بأن «سكوب» حرصت على التعاقد مع أهم الاستشاريين الهندسيين للوصول لأفضل تصميم وتنفيذ للمشروع، والذى يعد باكورة وجودها فى سوق التنمية العقارية بمصر، لافتا إلى التعاقد مع شركة «هيل إنترناشيونال» لتقديم خدمة الإدارة، بجانب التعاون مع «سفلز مصر للاستشارات» لتحديد بدائل تشغيل المبانى، ثم «فوستر» الإنجليزية لإعداد التصميمات والاستشارات الهندسية بالتحالف مع مكتب صبور الهندسى.