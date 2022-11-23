«سكوب» السعودية تتفق مع «الجيزة» على إعادة تشغيل شارع 306 فى الدقى

توصلت شركة سكوب العقارية -التابعة لمجموعة «السويلم» السعودية القابضة- لاتفاق مع محافظة الجيزة، على اقتناص حق إدارة وتشغيل شارع 306 فى منطقة الدقى لمدة 5 سنوات، مع تبنى خطة توسع لمفهوم «مول الحى» بمختلف المحافظات بداية من القاهرة الكبرى.

وفى عام 2019 افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع مسئولى جهاز المشروعات الصغيرة، مشروع شارع 306 بالدقى كأول مشروع لتشغيل الشباب بالمحافظة، وضم حينها 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات وعربات متحركة لبيع المثلجات.

قال المهندس علاء خضر، الرئيس التنفيذى لـ«سكوب»، إن شركته توصلت لاتفاق مع مسئولى محافظة الجيزة على تشغيل شارع 306 بالقرب من وزارة الزراعة، بعدما تم إغلاق المشروع لفترة مؤقتة بسبب سوء الإدارة من المستأجرين.

وأوضح فى حواره مع «المال» أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية استثمار 20 مليون جنيه بهدف إعادة تطوير وتجديد الشارع، بما يتضمنه من محال للمأكولات السريعة والمشروبات، وبالفعل تم تأجير %90 من المكونات، مع إجراء رقابة شديدة للتأكد من جودة التشغيل والإدارة.

وأشار خضر إلى أن «سكوب» اعتمدت على سابق خبرات المجموعة الأم فى السعودية فى مجالات التجزئة والترفيه، بهدف تعزيز وجودها فى السوق المصرية، وبناء على ذلك تتبنى مفهوم «مول الحى» وتسعى لتطبيقه فى مختلف أنحاء الجمهورية، وعقدت أكثر من لقاء من مسئولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتكرار تجربة شارع 306 فى الدقى.

وأفاد بأن الشركة ركزت فى تطوير المشروع على مفهوم «مول الحى» والذى يهدف لجعله مكانا مناسباً لمختلف الطبقات مع توفير عناصر التميز، وبالتالى تعزيز دوره فى خدمة كل سكان حى الدقى، كما غيرت الاسم ليصبح «شارع ميد ستريت».

ولفت إلى أن مدة التعاقد مع محافظة الجيزة تبلغ 5 سنوات قابلة للتجديد، تسدد خلالها سكوب قيمة إيجارية شهرية للمحافظة، كما أنها لا تستهدف تعظيم الربحية من المشروع، وإنما تحقيق سابقة خبرات فى هذا المجال تعزز قدرتها على نشر سلسلة مول الحى فى المحافظات.

وأفاد بأن الشركة تبحث عن مناطق ملائمة فى القاهرة الكبرى تتسم بالكثافة السكانية لإنشاء نماذج جديدة من شارع ميد ستريت، مع تبنى سياسة المشاركة فى الإيرادات مع مستأجرى الوحدات والمحال فى الشارع.

جدير بالذكر أن «سكوب» وقّعت، فى أبريل الماضى، عقد شراكة مع «النصر للإسكان والتعمير»؛ إحدى كيانات «القابضة للتشييد والتعمير»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تتولى بموجبه الأولى أعمال تنمية قطعة أرض مساحتها نحو 1.7 مليون متر مربع على كورنيش المقطم، بتكلفة إنشائية تلامس 32 مليار جنيه، وهو أول مشروع لسكوب فى مصر.