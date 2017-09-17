سكن مصر.. الأسعار تستدعي تحفظات الجمهور

مؤيدون: المشروع فرصة حقيقية للحصول على وحده بالقاهرة الجديدة وأكتوبر بأسعار مناسبة المعارضون: الأسعار تناسب فئة معين من الشعب المصريمحمود زكييثير مشروع سكني جديد طرحته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والمعروف باسم "سكن مصر" تساؤلات حول إمكانية قدرته على كونه فرصة حقيقية للجمهور، وبين ش

مؤيدون: المشروع فرصة حقيقية للحصول على وحده بالقاهرة الجديدة وأكتوبر بأسعار مناسبة

المعارضون: الأسعار تناسب فئة معين من الشعب المصري



محمود زكي

يثير مشروع سكني جديد طرحته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والمعروف باسم “سكن مصر” تساؤلات حول إمكانية قدرته على كونه فرصة حقيقية للجمهور، وبين شكوى من أسعاره غير المناسبة.

وكانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرحت مؤخرا مشروعا سكنيا جديدا تحت مسمى “سكن مصر” حيث بلغت عدد الوحدات المطروحة بالمشروع حوالي 40 ألف وحدة سكنية في 6 مدن جديدة.

والمدن هي “القاهرة الجديدة ومدينة أكتوبر وكذلك المنيا الجديد وبدر والعبور ودمياط الجديدة وتبلغ مساحة الوحدة 115 متر مربع”، بحسب ما ذكرته وزارة الإسكان.

** شروط



وحددت الوزارة آنذاك عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للوحدات أبرزها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يجوز حجز أكثر من وحدة للأسرة بالإضافة إلى عدم عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأكدت أن التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد المصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أنه تلقى تقريرا بشأن حجز مشروع “سكن مصر”، حيث بلغ عدد الحاجزين الذين سددوا المقدمات فى يومين 3427 حاجزا، بينما بلغ عدد كراسات الشروط التى تم سحبها حتى الآن 75248 كراسة.



وأضاف الوزير: تم تعديل البند رقم (3) من شروط الحجز الواردة بكراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات المرحلة الأولى بمشروع “سكن مصر”، ليصبح كالتالي: “لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة سكنية بمشروع دار مصر، أو وحدة أو أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى”.



** الأسعار أزمة



قامت “المال” بعمل جوله داخل أحد فروع بنك التعمير والإسكان لأخذ رأي المتقدمين إلى وحدات سكن مصر حيث جاءت ردود الأفعال متباينة بين مؤيد للمشروع ومعارض.

وأشار المعارضون إلى ارتفاع أسعار الوحدات بصورة مبالغ فيها، بينما رأي متقدمون للوحدات أنها فرصة حقيقة للحصولة على وحدة سكنية مشطبة بالكامل داخل كمبوند بسعر مناسب إذا ماتم مقارنتها بأسعار الشركات العقارية بأكتوبر والقاهرة الجديدة.

وقال أحمد كمال، مسؤول علاقات عامة، ومقيم بالخانكة بمحافظة القليوبية، إن “مشروع سكن مصر الذي طرح من جانب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ليس للطبقة المتوسطة والتي تمثل الغالبية العظمى من الشعب المصري

وأضاف في حديثه مع المال أنه ليس من المعقول أن تصبح شقة سكنية تصل إلى 570 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار مبالغ فيها من جانب الوزارة.



وتابع متسائلا : “أين دعم الحكومة للشباب المقبل على الزواج في طرح وحدات سكنية تناسب فئة معينة من الشعب المصري؟”.

ولفت إلى أنه جاء للإستفسار عن الوحدات وخصوصا مدينة القاهرة الجديدة إلا أنه صٌدم عند سماع الأسعار وكذلك المقدم الذي يصل إلى 20%.



وقال “نسبة 60% من المصريين راتبهم لا يتجاوز 2000 جنيه فمن أين يأتي الفرد قسط ربع سنوي يقدر بـ10 آلاف جنيه أي ما يعادل 3500 جنيه شهريًا”

وتساءل : “كم نسبة المصريين الذين يتجاوز راتبهم 3500 جنيه شهريًا؟”، مؤكدًا أنه وبحسبة بسيطة نجد أن الشريحة المستهدف من تلك الوحدات لابد أن تتجاوز رواتبهم 10 آلاف جنيه.



وقريبة من تساؤلات كمال، قالت سماح محمد مدرسة تربية دينية وتقييم في الجيزة “كيف يتم دفع أكثر من 120 ألف جنيه كمقدم حجز الوحدة السكنية؟”.

وأكدت في حديثها لـ”المال” أن ذلك “يسبب عجز للشباب حيث أن الحاجزين لتلك الوحدات من أصحاب الدخول العالية وليست لغالبية الشعب المصري والذي لا يتجاوز راتبه 3 آلاف جنيه”.

وأشارت إلى أنه يجب على وزارة الإسكان أن تخفض أسعار الوحدات خصوصًا في القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر

وأوضحت أن المتقدمين للحصول على تلك الوحدات هما بالفعل لديهم أكثر من سكن ويقومون باتخاذها إستثمار مع انخفاض قيمة العملة.

وتساءلت “هل تقبل وزارة الإسكان أن تطرح وحدات للإستثمار وإذا كانت الإجابة نعم وهو الواضح من خلال المشروعات المطروحة سواء دار مصر أو سكن مصر والتي لا تمت للمصريين بصلة فتلك الوحدات ليست لغالبية الشعب المصري وإنما لفئة لا تتجاوز 10% فما الفرق إذا بين الشركات الخاصة والوزارة؟”.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت طرح 40 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من المشروع، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة) حيث بدأ سحب كراسة الشروط من جميع فروع بنك التعمير والإسكان داخل الجمهورية.



وقال أسعد عبد النور مدير مدرسة إن مشروع سكن مصر الذي طرحته الوزارة هو مشروع إستثماري بحت خاصة وأن الوزارة لا تقوم بشراء آراضي أو دفع ضريبة أو تحديد هامش ربح.

وأشار إلى أنه وبرغم أن كل هذه الإلتزامات بعيده عن الوزارة إلا أنها قامت بطرح وحدات أقل ما يقال عنها للأغنياء رغم أن توصيف المشروع ضمن أعلى شريحة للإسكان الإجتماعي

وتساءل “كيف يكون إسكان إجتماعي ومطالب من الفرد سداد قسط كل ثلاث شهور بقيمة 10 آلاف جنيه؟”.



وأضاف مٌن من الشعب المصري لديه القدرة على ذلك وكيف قامت وزارة الإسكان بتصنيف المشروع ضمن الإسكان الإجتماعي مؤكدًا إلى أن الوزارة تحولت إلى شركة استثمار عقاري أكثر من أن تكون داعمة للعقار والشباب في مصر.



** فرصة حقيقية



في المقابل، قالت محاسن عبد الفتاح مديرة تسويق بإحدى الشركات، إنها “وجدت فرصة حقيقية في الحصول على وحدة سكنية داخل المشروع بالقاهرة الجديدة”.

وبحسب قولها فإنها تجد أن السعر مناسب إذا ما تم مقارنته بالوحدات التي يتم طرحها بالمدينة والتي تتجاوز حاجز المليون جنيه مؤكدة أن مساحة الشقة مقبولة إلى حد ما.



وأضافت أنه ووفقا لضعف التقدم على الوحدات فإنه بنسبة كبيرة ستحصل على وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة خصوصًا وعن عدد الوحدات المطروحة بالمدينة تصل إلى 17 ألف وحدة سكنية وهو ما يعني أن هناك فرصة كبيرة لاقتناء وحدة سكنية



وأشارت إلى أنها تثق في قدرة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في الانتهاء من الوحدات بحد أقصى عامين بحسب ما جاء في كراسة الشروط.

** تسهيل الإقبال



بينما قال محمد مصطفى عبد الكريم مدير فرع بنك التعمير والإسكان بالدقى أن إقبال الجمهور على وحدات سكن مصر لا يمكن قياسه خلال الفترة الحالية وإنما خلال الأسبوعين القادمين.

وأشار إلى أنه ولحد الآن الإقبال على سحب كراسة الشروط وكذلك تسليمها يمكن أن نقول أنه أقل من المتوسط



وأرجع مدير الفرع ذلك إلى أن البنك كان قد حدد ثمان فروع يتم خلالها شراء كراسة الشروط وكذلك حجز الوحدات وهو ما كان معلنا.

وأوضح أنه أتاح شراء كراسة الشروط في كافة أفرع البنك على مستوى الجمهورية

وأشار إلى أن شراء كراسات الشروط قد بدأ يوم الأحد 8 أغسطس 2017، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2017 يوميًا من الساعة 3 حتى الساعة 5 مساءً.