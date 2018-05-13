سكن للتمويل العقارى تخطط لرفع محفظة قروضها إلى 800 مليون جنيه

أحمد الدسوقي: تسعى شركة سكن للتمويل العقارى لرفع محفظة قروضها ما بين 700 إلى 800 مليون جنيه بنهاية العام الحالى 2018. قال محمود عيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى تصريح لـ"المال"، على هامش مؤتمر الشمول المالى الذى ينظمه معهد…

أحمد الدسوقي:

تسعى شركة سكن للتمويل العقارى لرفع محفظة قروضها ما بين 700 إلى 800 مليون جنيه بنهاية العام الحالى 2018.

قال محمود عيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى تصريح لـ”المال”، على هامش مؤتمر الشمول المالى الذى ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للرقابة المالية، إن إجمالى محفظة الشركة بلغت 500 مليون جنيه ويستهدف الوصول بها إلى ما بين 700 إلى 800 مليون جنيه بنهاية 2018.

وأضاف أن الشركة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاطى التخصيم والتأجير التمويلى لأنشطة الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة لم تشارك بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى حتى الآن وتعتزم المشاركة بها، خاصة بشريحة محدودى الدخل.