«سكن لكل المصريين» .. السيسي يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة داخل المدن الكبرى

مع مراعاة توفير أعلى مستوى من الخدمات بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين ، بإنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى وعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية، باستغلال الأراضي الفضاء بعد حصرها، مع مراعاة توفير أعلى مستوى من الخدمات بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها، وذلك لصالح المشروع القومي “سكن لكل المصريين”، وفي إطار العمل على توفير السكن اللائق والمناسب للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة.

واطلع الرئيس في هذا الصدد على أهم محددات ومحاور مخطط التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى واستغلال الأراضي المتاحة، وذلك في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وفق مراحل والجدول الزمني المقترح، ونسب الاستيعاب السكاني.

كما شهد الاجتماع عرض تطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، وكذا الامتداد المستقبلي للاستثمار في المنطقة، حيث وجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم للتنسيق الحضاري والبعد البيئي للمدينة والخدمات المختلفة بها، بما يتسق مع الموقع السياحي المتفرد للمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات العمل بعدد من مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً تطوير مثلث ماسبيرو، والارتقاء بمنطقة عين الحياة في محيط متحف الحضارات، وكذا تطوير الساحل الشمالي، فضلاً عن عدد من المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بسرعة إنجاز تلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.