سكن تستهدف تمويلات عقارية بقيمة 4.8 مليار جنيه

أسماء السيد: كشف محمود عيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بـ "سكن للتمويل العقاري" عن أن شركته تستهدف الارتفاع بحجم التمويلات الممنوحة للعملاء لتصل إلي 1.4 مليار جنيه خلال عام 2020 ثم 4.8 مليار جنيه بحلول عام 2030 ، موضحًا أن…

أسماء السيد:

كشف محمود عيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بـ “سكن للتمويل العقاري” عن أن شركته تستهدف الارتفاع بحجم التمويلات الممنوحة للعملاء لتصل إلي 1.4 مليار جنيه خلال عام 2020 ثم 4.8 مليار جنيه بحلول عام 2030 ، موضحًا أن التمويلات التى تم منحها منذ بداية عمل الشركة عام 2009 وحتى الوقت الراهن بلغت 677 مليون جنيه .

وأشار- في تصريحات خاصة لـ “المال” – أن قيمة التمويل الممنوحة للعميل تترواح ما بين 3 – 5 ملايين جنيه ويزيد حسب العقار نفسه، موضحًا أن النشاط يتركز بشكل أكبر على العقار السكني ثم الخدمي والإداري،، موضحًا أن القيم يتم تحصيلها على مدد زمنية معينه وتصل مدة السداد أحيانًا إلي 10 سنوات وأكثر.

وأشار إلى أن شركته تحصل على التمويلات من البنوك وتُعيد إقراضها للعملاء بفائدة أكبر، متوقعًا أن تخدم تراجعات الفائدة المنتظرة النشاط.

وأضاف أن شركته تخطط لإضافة نشاطى التخصيم والتأجير التمويلى لأنشطتها خلال شهرين.

